Las series de éxito como la mítica "Friends" o la viral "Élite" traspasan la pantalla para protagonizar colecciones cápsula de firmas "low cost" y de lujo, lo que suponen una muestra de la repercusión que tienen y del "fandom" que mueven.

Moda televisiva trasladada a la calle

La última firma en subirse a la tendencia de utilizar a las series en su ropa ha sido Pull and Bear con una línea de la ficción "Stranger Things" en la que priman camisetas y cazadoras bomber con el nombre de los personajes y la imagen de Eleven, una de las protagonistas.

Pero no es la única serie por la que ha apostado la firma de Inditex. Con motivo del estreno de la segunda temporada de "Élite", dos camisetas y una sudadera con el logo en blanco y negro, son las tres piezas estrella de la colección que se inspira en los uniformes que los protagonistas llevan al instituto.

"Friends" , la mítica serie de los 90 que marcó a toda una generación, fue de las primeras en protagonizar ropa con el logo, frases de personajes o la imagen de escenas conocidas como a Joey con un pavo en la cabeza o a Rachel, Phoebe y Monica sentadas en un sofá y vestidas de novia.

Veinticinco años después de su estreno en pantalla, parece que nunca pasa de moda ya que cada cierto tiempo las firmas continúan sacando colecciones que son un homenaje para los más nostálgicos.

Última temporada

Otra de las series que también han hecho historia es "Juego de tronos", y con motivo de su última temporada, Berskha le rindió homenaje con una línea inspirada en ella.

Con camisetas y sudaderas que hacen referencia a cada una de las casas de la serie o a la Madre de Dragones, la Khaleesi, y a sus tres "hijos".

"Sexo en Nueva York" también marcó un antes y un después como referente por los "looks" que lucían cada uno de sus personajes, y en concreto Carrie Bradshaw y su pasión por la moda, y también por abordar problemas sociales de las mujeres y que han inspirado camisetas con frases de "all the feminist should be Miranda".

Aunque las firmas "low cost" no son las únicas que sacan este tipo de colecciones, las marcas de lujo también se han subido "al carro" de esta tendencia: Louis Vuitton sorprendió el año pasado con un desfile en el que las modelos lucían camisetas de "Stranger Things".

Con unas túnicas rojas, que recuerdan a los hábitos de las monjas, y cofias blancas, es la vestimenta característica de la protagonista de "El cuento de la criada". Una ropa nada convencional pero por la que sí apostó Valentino en uno de sus desfiles.

La unión de las series con éxito y la moda parece una colaboración que con los años se está consolidando y que conquista a los fans de la ficción, e incluso a los que no lo son.EFE