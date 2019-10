La reina Isabel II vestida de modelo de alta costura, Donald Trump desfilando con unas botas altas o Drake con un abrigo dimensional, son algunos de los memes que circulan por Instagram y que muestran el lado más surrealista e inverosímil de rostros conocidos de la política, realeza y cultura.

En ocasiones la moda también puede ser divertida y los memes se han convertido en el medio perfecto para unir realidad con fantasía, e Instagram cuenta con varios perfiles dedicados exclusivamente a crear un mundo paralelo marcado por el humor y lo inconcebible.

Difícil sería de creer que la reina Isabel II , todo un icono de moda por su estilo impecable, se vistiera con unos pantalones pitillo rojo y unos tacones de aguja protagonizando una campaña de Burberry junto a sus nietos; o que su majestad conduzca un coche "tuneado" totalmente con el logotipo de Louis Vuitton.

Reylly es diseñador gráfico y en su perfil de Instagram consigue hacer montajes como estos al cambiar el vestuario de todo tipo de rostros conocidos con marcas de lujo, convirtiendo las imágenes en surrealistas.

Y su éxito ha sido tan grande, no solo por los más de 100.000 seguidores que cuenta en la red social, que grandes firmas como Marc Jacobs, Bimba y Lola o Fendi ya han apostado por él para trabajar en sus campañas o incluso para personalizar prendas de ropa.

Pero no es el único. Freddie Smithson es director artístico y también sigue la misma estética de Reylly aunque él arriesga un poco más y utiliza a los políticos más conocidos del panorama internacional.

"These boots was made for walking" cantaba Nancy Sinatra, unas palabras que conjuntan con las botas altas de la firma Off White que luce Donald Trump mientras pasea por la Casa Blanca en uno de los memes.

Aunque Smithson deja su creatividad volar muy lejos y llega a convertir al actual presidente de los Estados Unidos en una icónica conejita de Playboy fumando.

El brexit y la política británica es un tema de actualidad y que también "preocupa" a la moda, por eso no es de esperar que aparezca una recreación de Theresa May poco después de anunciar su dimisión el pasado mayo enfundada en unos llamativos pantalones deportivos de Juicy Couture mientras entra en Downing Street.

Pero si se trata de surrealismo y extravagancia, el perfil Its Mays Memes viste a los famosos con prendas de ropa enormes o les reduce la estatura a las celebridades como si fueran niños pequeños.

La modelo Hailey Baldwin en una cazadora vaquera dimensional, la cantante Billie Eilish con una escayola personalizada de Louis Vuitton o el rapero Drake en una actuación con una abrigo amarillo exageradamente grande, son algunos de los "looks" modificados.

Gracias a la creatividad de estos artistas en las redes sociales es posible imaginarse a las celebridades protagonizar situaciones que se alejan de la realidad.