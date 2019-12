Julia Roberts se ha implicado en el desarrollo de combustibles no contaminantes. EFE/IAN GAVAN

La protección del medioambiente ya no es una moda pasajera, el Parlamento Europeo ha declarado la "emergencia climática" en la Unión Europea, una realidad que anima a tomar medidas y seguir el ejemplo de actores, modelos y 'celebrities' que, alarmados, desde hace años remueven la conciencia social.

Con un nombre apocalíptico para convencer de la urgencia del reto, más de sesenta grandes nombres de la política y el espectáculo lanzaron este domingo "World War Zero" ("Guerra Mundial Cero"), una coalición destinada a formar un "ejército" ciudadano que exija acción ante la crisis climática.

La iniciativa, capitaneada por el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry, reúne a figuras como actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Emma Watson, Shay Mitchell y Ashton Kutcher; el cantante Sting o los expresidentes de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981).

Ya no se trata solo de hablar, hay que tomar medidas efectivas y predicar con el ejemplo. Y a esa lucha se ha sumado la modelo Bella Hadid que, preocupado por lo mucho que contamina cuando viaja en avión, ha anunciado en su cuenta de Instagram que plantará 600 árboles para compensar su huella ecológica.

"Voy a donar 600 árboles para que se planten. Son 20 por cada vuelo que he tomado en los últimos tres meses y probablemente continúe con ello hasta que termine el año”, ha escrito la modelo en las redes sociales.

"Me pone muy triste saber la enorme huella ecológica que dejo en el medioambiente por culpa de mi trabajo. También cómo eso está afectando de manera brutal al cambio climático del mundo. La Madre Naturaleza necesita que le demos amor”, ha añadido.

Una preocupación a la que, hace pocos días, también se ha sumado la banda británica Colplay que ha decidido no hacer una gira para promocionar su último álbum "Everyday Life", por el posible impacto medioambiental que puedan generar sus conciertos.

"Nos tomamos tiempo para ver cómo nuestra gira puede ser beneficiosa", declaraba el líder del grupo, Chris Martin, al revelar a la cadena BBC la decisión ante la crisis climática.

Mediante la Fundación Leonardo DiCaprio, el protagonista de Titanic (1997) se ha posicionado en los últimos tiempos como un acérrimo defensor del planeta ante el cambio climático, al considerarlo "la amenaza más urgente a la que se enfrenta el ser humano", como lo dijo durante la ceremonia de los premios Óscar.

Además, produjo la película documental “The 11th Hour”, sobre el estado del medio ambiente de la Tierra, que incluyó la visión de políticos, científicos y activistas ambientales.

Tal es su compromiso que el actor se reunió con la activista de 16 años Greta Thunberg en Los Ángeles y elogió la labor de la joven a través de Instagram, en la que la tildó de "haberse convertido en la líder de nuestro tiempo".

Famosos que impulsan proyectos medioambientales

A esta noble causa también se suma la actriz británica Emma Watson que está detrás de la línea de moda ecológica Pure Threads, con la que quieren concienciar de la importancia de no malgastar recursos en moda rápida, sino apostar por prendas más sensibles con el medio ambiente.

George Clooney es otro reconocido activista de causas medioambiental en el Ártico y lucha por crear un área natural preservada alrededor del Polo Norte.

Salma Hayek que pertenece a la organización Global Green, que trabaja para combatir el calentamiento global, además de ayudar a proveer agua potable a 2.500 millones de personas que carecen de dicho servicio, al igual que la austrialiana Cate Blanchett impulsa la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia y de paneles solares.

La americana Julia Roberts se convirtió en la portavoz de Earth Biofuels, una compañía especializada en el desarrollo de combustibles alternativos no contaminantes.

Alejandro Sanz también ha hecho público su compromiso medioambiental. Se unió a una expedición de Greenpeace para comprobar el retroceso que sufren los glaciares y la capa de hielo del Ártico.

En uno de sus últimos mensajes en las redes sociales, Alejandro Sanz decía "La cuenta atrás se acaba, en el 2030 la destrucción del planeta será irreversible". El cambio empieza por ti, no uses plástico, usa energía alternativa y rechaza todas las marcas que no respeten el medio ambiente”.