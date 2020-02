El cabello suelto ha ganado la partida a los recogidos en una noche en la que el elemento transgresor del "look" se ha concentrado en el pleo, donde desde tonos fluorescentes a cabellos blancos tintados o raíces negras al descubierto, se han poiddo ver sobre la alfombra roja.

La diseñadora de vestuario británica Sandy Powell, nominada a diseño de vestuario por "El irlandés", dejó que su cortísima cabellera naranja llenara de color el Dolby Theater.

Una de las mujeres que no teme los cambios de color en su pelo es Sibley Scoles. Esta noche se decidió a lucir un generoso tupé en el centro de la cabeza, con el pelo muy rapado en los costados y el cabello blanco. Pura tendencia sobre la alfombra roja.

Como era de esperar, la jovencísima Billie Eillis, apostó complementar su conjunto de Chanel blanco con una manicura muy al estilo Rosalía y un fosforescente verde en la parte superior de su cabello, muy propio de su edad.

Muy lejos de este estilo desenfadado, la mexicana Salma Hayek, apostó por un "look" grecorromano, con un superrecogido que adornaba con una espiga de brillantes y perlas a juego con sus pendientes.

La cantante y compositora noruega, Aurora, que cantó la canción de "Frozen 2", junto a Idina Menzel "Into The unknown" y el resto de artistas que han puesto voz en diferentes países a esta canción en distintos idiomas, apareció en la alfombra roja con una diadema-joya, decorada en plata y perlas, que recogía su cabello blanco. Un estilo muy japonés, como su vestido.

Las medias melenas y el cabello suelto han ganado este año terreno a los recogidos en la alfombra roja de los Óscar e incluso Penélope Cruz, quien para las grandes citas suele apostar por preciosos recogidos que dejan al descubierto sus hombros, en esta ocasión ha sorprendido luciendo una melena ultralisa, muy juvenil.

Un buen peinado realza o es capaz de hundir el mejor "look". Todo acompaña y cualquier detalle resta. Este ha sido el caso de Natalie Portman que ha lucido media melena, ligeramente ondulada, demasiado lacia y sencilla.Segourney Weaver también apostó por una media melena hasta el cuello ondulada, muy adecuada y favorecedora.

La oscarizada como mejor actriz de reparto Laura Dern optó por ondular su melena rubia. Todo un acierto. Sin embargo, Margot Robbie, nominada también como mejor actriz de reparto por "Once Upon a Time.. in Hollywood", se sumó a la tendencia de melena suelta y las raíces oscurecidas sin mucho éxito para el conjunto.

Saoirse Ronan, nominada a mejor actriz protagonista por su interpretación en "Mujercitas", fue de las pocas que optó por el flequillo, que redondeaba su rostro. EFE