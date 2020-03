El coronavirus también afecta a la monarquía. Carlos de Habsburgo-Lorena se ha contagiado con el virus y está en cuarentena en su residencia austríaca, mientras que otros personajes de la realeza se han visto obligados a trastocar sus agendas o cancelar actos, como ha sido el caso del Baile de la Rosa en Mónaco.

El jefe de la casa de Habsburgo, Carlos de Habsburgo-Lorena, de 59 años ha confirmado al canal de noticias oe24 Tv que está en aislamiento por el coronavirus. "Es molesto, pero estoy bien. No es la peste negra".

El archiduque, exmarido de la baronesa Francesca Thyssen Bornemisza y que no tiene contacto directo con ningún miembro de su familia, ha explicado que tenía síntomas desde hace una semana. "pensé que era una gripe habitual. Cuando un amigo me llamó para decirme que había dado positivo en un congreso en Suiza, también me hicieron la prueba".

Alberto de Mónaco, jefe del Estado, atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido cancelar el famoso Baile de la Rosa, una fiesta en la que la princesa Carolina de Mónaco se implica al máximo para recaudar fondos destinados a la Fundación Princesa Grace.

Prevista para el próximo 21 de marzo, la cita se ha aplazado sin precisar fecha "en función de como evolucione la situación", según un comunicado de la oficina de la princesa Carolina de Mónaco.

Todas las precauciones son pocas. En vista de la evolución del coronavirus las monarquías europeas toman medidas para evitar el contagio siguiendo protocolos recomendados.

La preocupación por la expansión de la epidemia ha trastocado la agenda de los reyes Felipe y Letizia, anoche no asistieron al concierto "In memoriam" en homenaje a las víctimas del terrorismo que cada año se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y que este año se ha decidido celebrar a puerta cerrada.

Este miércoles, Felipe VI y Leitzia sí almorzarán con el matrimonio Macron, Emmanuel y Brigitte, en París, teniendo en cuenta los consejos establecidos por las actividades sanitarias, pero mañana el monarca no presidirá el acto de proclamación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2020.

En Europa, el número de afectados aumenta y cada país ha lanzado un listado de recomendaciones para evitar su propagación. El virus que surgió en China se extiende por todo el mundo hasta el punto de afectar de manera directa a la economía y a las relaciones sociales.

Teniendo en cuenta que, según los médicos, el contagio puede venir por el contacto con las manos, la reina Isabel II de Inglaterra sorprendió llevando guantes en una sesión de condecoraciones, una circunstancia que a algunos les ha llevado a pensar que se trataba de una medida contra el virus.

Pero también las casas reales de Bélgica y Dinamarca desde hace unos días han adoptado precauciones contra la enfermedad. Margarita de Dinamarca canceló un acto para este jueves.

Felipe y Matilde de Bélgica cancelaron un viaje oficial a Italia y Mary de Dinamarca tampoco asistió a un viaje previsto a París, donde iba a participar en el Foro Global de Medio Ambiente de la OCDE.

Los que, por el momento, no han variado su agenda son los duques de Cambridge, que continúan su agenda habitual a pesar de que hace unos días cuatro alumnos del colegio de los príncipes George y Charlotte fueron aislados como medida de precaución por el virus.

La Casa Real Sueca fue de las primeras en tomar medidas por el COVID-19, de forma que el rey Carlos Gustavo canceló la cena de gala en el castillo real con invitados de todo el mundo para evitar cualquier posibilidad de contagio.