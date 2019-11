"Me cuesta despegarme de mi familia", aseguró la actriz Elsa Pataky que ha viajado desde Australia-donde reside junto a su marido Chris Hemsworth y sus tres hijos- para presentar en Madrid su nuevo trabajo para una firma de lencería.

KissMas Time

Enfundada en un body transparente y con bordados de mariposas acompañado de un pantalón ancho de terciopelo negro, la española presentó su nueva campaña "KissMas Time" para Women'secret- es el quinto año con el que colabora con la firma española-, en el Palacio de Santa Bárbara, donde acaparó todas las miradas.

"Me cuesta despegarme de mi familia. Siempre que tengo que trasladarme me cuesta la vida. Prefiero, el poco tiempo que tengo, disfrutarlo donde estoy con mis hijos y mi marido", aseguró la española ante los medios.

Es madre de tres hijos, India de 7 años y los gemelos Tristan y Sasha, de 5, y para ella su familia siempre es lo primero y lo más importante y por ello su paso por Madrid ha sido breve, ya que tiene que acudir este viernes a la primera obra de teatro de su hija mayor que ofrecen en su colegio.

"Es la primera vez que ella tiene sus frases en una función. Le hace mucha ilusión y su padre no puede estar allí, así que tengo que llegar como sea, sino trauma para toda la vida", explicó con humor Pataky.

Casada con Chris Hemsworth desde hace casi 9 años, Elsa Pataky hizo balance de su matrimonio y asegura que es "maravilloso" y que se llevan "mucho mejor ahora" que cuando se conocieron.

"Un matrimonio hay que trabajarlo día a día", dice la actriz

"Disfrutamos más del uno y del otro y nos respetamos. Nos casamos sin casi conocernos básicamente. Nos tomamos todo muy a lo 'amor locura', y hay a gente que no le ha funcionado pero a nosotros sí", aseguró la actriz. Y añadió: "Un matrimonio hay que trabajarlo día a día".

Besos a todas horas

El nombre de la campaña "KissMas Time" hace juego entre la Navidad y los besos que se comparten en estas fechas entre la familia, y Pataky tiene seguro cuál es para ella el mejor beso: el de sus pequeños.

"Lo que más me gusta es besar a mis hijos. Cuando me iba para España mis hijos no hacían más que darme besos", confesó.

Además, ha tenido tiempo para recordar el primer beso que se dio con su marido en febrero del año 2009: "El primer beso que nos dimos fue viendo la película de Avatar. Siempre nos acordaremos", contó Pataky.

Lejos de lo personal, la actriz también vive un buen momento profesional, ya que tras su debut en la serie de Netflix "Tidelands", presentará el próximo 26 de noviembre su primer libro en inglés titulado "Strong" y en el que comparte sus rutinas de ejercicios y nutrición saludable.

A sus 43 años, es un modelo a seguir por este estilo de vida sano y cuidado. Un estilo de vida que comparte con su marido, y con el que recientemente se aventuró en el lanzamiento de la aplicación "Centr", que ofrece un programa de salud y bienestar con entrenamientos.

Otro de los motivos por los que la actriz sonríe se debe a que estas navidades las pasará junto a su familia y estrenando nueva casa: una impresionante mansión situada en Byron Bay, en la coste este australiana.

Además, ya tiene un deseo que pedir para este 2020: "Le pido que hagamos todos un esfuerzo para que dejemos un mundo mejor a nuestros hijos. Que disfruten de lo que nosotros hemos disfrutado", declaró, quien siempre ha mostrado su compromiso con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático.

Su paso por Madrid ha sido breve pero "nostálgico" y aunque todavía no sabe cuándo volverá a pisar tierra española, sí confirma que en el próximo viaje se traerá a su pequeña India, quien está enamorada del país y espera con gran ilusión que llegue ese día.EFE