22 may. 2019

EFE Madrid 22 may. 2019

Clara Salgado.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue testigo del desfile de la firma sevillana, Fernando Claro, donde presentó su nueva colección de Alta Costura 2020, "The Power of Dreams", adaptada a su proyección internacional y a su crecimiento, con motivo del lanzamiento de su "e-commerce" y "rebranding".Con un estilo años 80, la firma especializada en trajes de Novias, Invitadas y vestidos de Alfombra Roja mostró una colección más compacta en la que destacaron las líneas geométricas y los patronajes arquitectónicos, cuyos tejidos están compuestos por crepé de seda satinado, "georgette" laminado, gazar brocado con hilos metálicos y pedrería. Las formas y siluetas están basadas en vestidos mini muy ceñidos, chaquetas toreras con grandes hombreras, pantalones de corte zanahoria y algunos vestidos mini. Aunque el azul antracita y el naranja empolvado están presentes en muchos de los diseños, los colores metalizados son los principales protagonistas, resaltando el oro, bronce y plata.Las colaboraciones de Fernando Claro con Just-Ene, firma de zapatos femenino y Lausett, firma de joyas femeninas están presentes en toda la colección: Sandalias y tacones de salón de tacón de aguja, en materiales como raso de seda, napa laminada, terciopelo de seda, piel efecto espejo y terminaciones en hebillas de circonitas de cristal son las apuestas de la firma sevillana y Just-Ene para el calzado.Utilizando el Metracilato como elemento principal en todas sus creaciones, la colaboración entre Claro y Lausett ha apostado por espejos de multitud de colores en plata de ley, siendo un producto fabricado en España hecho a mano.Una colección inspirada en la fuerza de los sueños, en lo abstracto de lo etéreo y en la crudeza del subconsciente donde los volúmenes, los altos contrastes y las líneas afiladas son los piezas clave de la última creación de Claro.Actrices como Amaia Salamanca y Blanca Suárez, "influencers" como Marta Lozano y Paula Ordovás y celebrities como Sara Carbonero y Nieves Álvarez, quien lució en la última gala de Eurovisión uno de los diseños pertenecientes a su última colección, son algunas de las mujeres que han pasado por las manos de Fernando Claro.Con una trayectoria profesional de más de 35 años en el sector textil, la artesanía y el trabajo de costura definen las bases de esta empresa familiar, que cuenta con más de 100 desfiles de moda a sus espaldas en Atelier Couture en Madrid, Atmosphère Paris o The Train en Nueva York. EFE