El actor Fernando Guallar se embarca en una nueva etapa de proyectos profesionales de la mano de la productora americana HBO, donde interpretará un papel en la serie "Patria", y al mismo tiempo se converte en embajador de la firma El Ganso.



Guallar, arquitecto de formación y actor de vocación, empezó su andadura en la que hoy es su profesión realizando trabajos como modelo comercial, una dedicación a la que "no volvería", según ha confesado a Efe en una entrevista: "Es un trabajo que exige una vida mucho más entregada de lo que parece".



El actor tiene clara su vocación en el mundo de la interpretación, donde comenzó con un pequeño papel en la serie "Aída", en el año 2012, para acabar interpretando a Sergio Godó, protagonista de la serie emitida en la plataforma Movistar Plus "Velvet Collection".



Sobre sus personajes, afirma disfrutar en la fase del proceso de creación: "todos mis personajes se nutren de mi, y crearlos de cero me parece muy interesante", asegura el cordobés, que encarnó al protagonista de la serie emitida en Movistar Plus durante dos años de rodajes, así como a Gonzalo Inchausti, otro de los personajes principales de la serie de Antena 3 "Amar es para siempre".

El intérprete, asegura encontrar en "actores como Pepe Sacristán un referente profesional", tanto a la hora de actuar como en su forma de desenvolverse "personalmente", un aspecto que considera esencial.



Dentro del mundo de la interpretación, confiesa que su plataforma favorita es el teatro, una disciplina en la que "el actor está vivo sobre el escenario", y donde asegura existe una adrenalina especial, además de largos ensayos en los que conectar con los personajes y profundizar en ellos.

El actor asegura tener un estilo "fresco y elegante, pero siempre informal"



También, resalta ser un "apasionado del mundo audiovisual", compartiendo que sus próximos proyectos profesionales están ligados a las pantallas. Así es como en intérprete realizará un pequeño papel en la serie "Patria" de la productora americana HBO que, según cuenta, ha sido "toda una oportunidad", y que se emitirá en el año 2020. Sobre trabajar en el extranjero, lo tiene claro "trabajaría fuera de España sin dudarlo", sentencia.

Estilo propio





Guállar asegura tener un estilo "fresco y elegante, pero siempre informal", caracterizado por prendas de temporada, entre las que destaca su gusto por las camisas de "estampados atrevidos".



Su prenda favorita, según afirma, son los abrigos, piezas "muy elegantes y en las que más suelo invertir".



El actor, ilusionado por su nueva etapa se ha mostrado fiel a su estilo en la presentación de la nueva campaña de la firma "El Ganso" de la que es imagen esta temporada junto al Pato Donald, icónico personaje de Disney que celebra su 85 aniversario. EFE