Negro ese es el color de la última imagen en las redes sociales de representantes del mundo de la moda como Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent, de cantantes como Ricky Martin o Alejandro Sanz, de la actriz Sofía Carson y Emma Watson o modelos como Bella Hadid y Karlie Kloss.

Las redes sociales se han convertido en un clamor contra el racismo tras la muerte hace una semana del ciudadano negro George Floyd en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) tras ser violentamente detenido por un policía blanco, una imagen que ha conmovido al mundo y cuyas protestas y solidaridad se extienden más allá de Estados Unidos.

Las manifestaciones de repulsa cada noche en las calles se han trasladado a las redes sociales y a los actos convocados para hoy con lema #Theshowmustbeapused "Blackout Tuesday" (El show se para), tal y como ha escrito hoy en Instagram Alejandro Sanz, haciendo referencia al paro que la industria se ha impuesto hoy como protesta.

Unión en el mundo de la moda

Dua Lipa, Sharon Stone, Natalie Portman o Kate del Castillo reclaman justicia para George Floyd, una postura a la que se suman también reconocidos nombres de la moda europeos como Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, Valentino, Versace o la firma alemana de ropa deportiva Adidas.

En su cuenta de Instagram Dior afirma que "no tolera ninguna forma de discriminación" (...) "Creemos en la humanidad de las personas y en la importancia de cada vida".Y finaliza con el lema que se ha hecho viral #blacklivesmatter (La vida de los negros sí importa).

La diseñadora Victoria Beckham escribe: "Es imposible no conmoverse profundamente por la trágica muerte de George Floyd. He estado pensando mucho al respecto, y como madre de cuatro hijos, lo que más me sorprendió es lo importante que es no sentarse y mirar desde un costado sin hacer nada".

La firma Carolina Herrera encadena en sus redes sociales sobre fondo negro una frase de Nelson Mandela con otra de Martin Luther King: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes".

Representativo es que el creador de moda Tommy Hilfiger orgulloso de llevar la cultura y estilo de vida americano por excelencia a sus diseños tampoco se muestra ajeno a los sucesos y en sus redes sociales manifiesta de manera contundente: "Lo que está sucediendo no está bien. Nunca ha estado bien".

Y añade que aunque la sociedad no debería haber esperado "tanto tiempo, hoy estamos alzando nuestra voz y apoyándonos solidariamente en la lucha contra el racismo, la supremacía blanca y la opresión histórica de los afroamericanos y TODAS las minorías que sufren discriminación".

"Necesitamos actuar para lograr el cambio, debemos ser valientes al hablar y defender a lo que es correcto", concluye el diseñador. EFE

