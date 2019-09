Iñaki Urdangarin ha acudido este martes de nuevo al Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón (Madrid) desde la prisión de Brieva (Ávila) para su segunda jornada de voluntariado dentro del programa autorizado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, que está recurrido por la Fiscalía.

Pegado a las noticias de actualidad, en una semana en la que se celebra la cumbre sobre el cambio climático en la ONU en Nueva York con la presencia de alrededor de unos 60 líderes y una enojada Greta Thunberg, Urdangarín , para esta segunda jornada, apostó por un vestuario con mensaje ecologista.

Pantalón azul clarito, cinturón beige, camisa verde y un bolsa en la que se podía leer: "Because there is no planet B" (Porque no hay un planeta B).Esta bolsa de la firma Ecoalf sirve para concienciar y apoyar el proyecto Upcycling the Oceans y su expansión por todo el Mediterráneo que ha ideado Javier Goyeneche, fundador de la marca.

El segundo día fue como ha señaló a los medios el director de este centro de atención a personas con discapacidad, Francisco Sánchez, "más sencillo, más normal": el cuñado del rey ya conoce el protocolo y las tareas que debe realizar y ha llegado al centro un coordinador para el equipo de movilidad en el que se le ha integrado.

Sánchez ha agradecido al juez que tras la primera salida de prisión, el pasado jueves, "aclarara" y "explicara un poquito más" las limitaciones que tiene Urdangarin, ya que el centro entendió en un principio que seguiría el mismo régimen que el resto de voluntarios.

El juez precisó en una providencia que tiene "terminantemente" prohibida cualquier comunicación con sus familiares en el horario establecido de salidas, fijadas con el único fin de realizar la actividad de voluntariado.

Según el director de Don Orione, Urgandarin conoce esas condiciones y éstas se cumplieron durante la salida el jueves pasado: no tuvo comunicación con nadie del exterior del centro, no recibió visitas y comió con el resto de trabajadores; "y lo mismo durante la segunda jornada, todo con normalidad".EFE