A Jennifer Lopez no hay quien la pare. La cantante, que se encuentra en uno de sus mejores momentos personales y profesionales tras su actuación en la Super Bowl, se convierte en zapatera prodigiosa con su primera colección de zapatos que sale este lunes a la venta.

La cantante puertorriqueña, una de las mujeres más admiradas del mundo, no para de sumar éxitos a su carrera profesional. Tras su gira con broche de oro San Petersburgo y el éxito de "Hustlers", una película que ha recaudó en todo el mundo 157 millones de dólares, Jennifer junto a Camuto Group lanza su primera colección de zapatos.

"Estoy muy emocionada de anunciar el lanzamiento de Jlo Jennifer Lopez, la nueva colección de calzado que he diseñado y que estará a la venta solo en DSW", escribía la actriz en su cuenta de Instagram.

Una serie de diseños que ya está disponibles en su página web, además de poderlos adquirir en las tiendas físicas Designer Shoe Warehouse y en la web DSW.com, esta nueva colección primavera 2020 incluye varios estilos, desde tacones altos hasta alpargatas con un precio desde 50 hasta 80 euros.

Con esta colección, la diva del Bronx se mete de lleno en el diseño, un mundo le apasiona. En total doce modelos exclusivos, en los que la cantante ha querido plasmar el espíritu de Nueva York, Los Ángeles y Miami, tres ciudades muy importantes en su trayectoria profesional.

Para este nuevo hito profesional, la protagonista de ¿Bailamos? (2004) ha querido realizar una campaña promocional en la que aparece a con una figura envidiable.

Desde el comienzo de su carrera ha compaginado la música, la interpretación y la moda, fue una de las pioneras en crear su propio línea de ropa y sus fragancias a través de Jlo by Jennifer López.

Sus apariciones sobre la alfombra roja pocas veces pasan desapercibidas. Ahí es donde esta latina, de 50 años, madre de mellizos, ha mostrado su estilismos más sofisticados y sexis, mientras que en la Gala del MET se ha decantado por prendas más rompedoras y atrevidas. Es fiel a diseños de Versace, Valentino, Marchesa, Giorgio Armani, Giambattissta Valli o Balmain.

No es la primera vez que esta polifacética mujer se lanza al diseño de una colección. En 2013 realizó una línea para Kohl's, además este año ha sido imagen de Versace en su colección primavera-verano 2020.

La protagoniza de la película "La celda" (2000) apareció en el desfile con un modelo que recreaba el inolvidable vestido con estampado floral en tonos verdes de pronunciado escote de pico que caía hasta por debajo del ombligo, donde se sujetada con un broche de pedrería que lució durante la 42ª edición de los Grammy.

Mucho ha cambiado desde que Jennifer Lopez se dio a conocer como una cantante explosiva de origen latino. Sus primeros éxitos como 'If You 'Let's Get Loud' o 'Una Noche Más' han dado paso a éxitos mundiales como 'Ain't Your Mama' o una de sus últimas canciones, 'El Anillo'. Se atreve con casi todo, incluso con el difícil mundo del calzado. EFE

