La infanta Pilar e Borbón, presidenta de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) de 1994 a 2006 y exmiembro del Comité Olímpico Internacional (1996-2006), ha fallecido este miércoles a los 83 años en Madrid.

A la duquesa de Badajoz se le diagnosticó el pasado año un cáncer de colon que la obligó a pasar por el quirófano en febrero y a someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Pilar de Borbón, hermana mayor del rey Juan Carlos, repartió sus 83 años de vida entre el exilio y España, adonde regresó en 1967 después de renunciar a sus derechos a la sucesión a la Corona al casarse con alguien que no tenía sangre real.





SE CASÓ POR AMOR

"Tuve una infancia maravillosa y vivíamos divinamente, aunque sin lujos", rememoraba la infanta Pilar a quien el exilio lle llevo a vivir entre Francia, Italia y Suiza.

Se casó por amor. Su enlace morganático obligó a la primogénita de don Juan de Borbón y de doña María de las Mercedes a desmarcarse de la línea sucesoria en virtud de la Pragmática Sanción de 1776 del rey Carlos III sobre matrimonios de los miembros de la Familia Real, algo de lo que nunca se arrepintió.

Su esposo, Luis Gómez-Acebo falleció en 1991 con 57 años a causa de un cáncer linfático, lo que hizo que la infanta Pilar quedara al cuidado de sus cinco hijos -Simoneta, Juan, Bruno, Luis y Fernando-, tres de ellos menores de edad por entonces.

"Tuve que poner orden, que es lo que toca cuando se pasa por una enfermedad larga", dijo la duquesa de Badajoz ante la situación que se encontró al enviudar.

CON VOCACIÓN DE AYUDA A LO DEMÁS.

Además de los Borbones y de los Gómez-Acebo, doña Pilar tuvo una segunda 'familia', como fue la asociación Nuevo Futuro, de la que fue presidenta de honor e icono de su rastrillo solidario anual.

Su contacto con la ONG Nuevo Futuro fue a través de una amiga, que la invitó a participar con la cámara de fotos Polaroid que compró en Estados Unidos en su viaje de boda, un año antes de que la asociación se creara.

"Me gustó la idea desde el primer día", recordaba "Doña Pi", como era conocida popularmente.

Su vocación de ayuda a los demás la llevó a estudiar enfermería en Lisboa siguiendo la estela de su abuela Victoria Eugenia, quien fundó el cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja.

Mujer viajera por las circunstancias del exilio y por afición, hablaba francés, inglés, italiano y portugués.

Otra de sus pasiones eran los caballos y tras demostrar su talento como amazona, llegó a la presidencia de la Federación Ecuestre Internacional, en la que estuvo doce años (1994-2006).



"Es mejor irse a tiempo, antes de que te den la patada. Ya me siento cansada, viajo continuamente y los viajes largos, a pesar de ser divertidos, me agotan", justificó en su día la marcha del cargo para disfrutar más tiempo de sus hijos y nietos.

ESPONTÁNEA Y FRANCA

La espontaneidad y la franqueza que caracterizaron a la infanta Pilar de Borbón en sus declaraciones públicas le hicieron ganarse la fama de ser la Borbón más campechana, locuaz y mediática, aunque ello le hizo verse envuelta en la polémica en más de una ocasión.



Aunque siempre arrancaba sus comentarios ante los periodistas con un "no hablo de mi familia", su verbo fácil le llevaba a opinar sobre asuntos relativos a los miembros de la Familia Real o al ámbito político.

"Me pregunten lo que me pregunten, contesto lo que me da la gana. Ahora, con 83 años, no me corto un pelo", resumía la infanta Pilar su forma de ser.

Aunque no rehuía los micrófonos, su genio le llevó a veces a descalificar las "chorradas" que le preguntaban los reporteros o los programas del corazón, de los que decía que eran "pornografía", porque "desnudan a la gente en público hablando de cosas que no conoce nadie".

Preguntada en un ocasión por doña Letizia, no dudó en afirmar que era "mucho mejor y más lista" que Lady Di y que estaba preparada para casarse con su sobrino y asumir que la vida en palacio era "casi como un convento".

Aficionada a la comida picante, su temperamento la empujaba en ocasiones a contestar desairada si el asunto no guardaba relación con el acto al que asistía: "Qué tiene que ver con el deporte, coño, hombre". EFE