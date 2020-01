"Soy clásica, cómoda y sport vistiendo", ha asegurado sobre su estilo de ropa la periodista y presentadora de televisión Lara Álvarez en la presentación de la nueva colección de una firma de zapatos.

"En mi vida profesional es bastante complicado poder ir cómoda como a mi me gustaría, porque le debes un respeto al espectador y tengo que ir un poquito más arreglada con un tacón y un vestido, por ejemplo", ha comentado la presentadora, de 33 años.

Aunque lejos de los focos define su estilo como "clásico, cómodo y sport" e intenta apostar por prendas de ropa y accesorios más acordes a sus gustos.

La moda es un pilar muy importante en la vida de Álvarez, ya que, además de ser imagen de la marca de calzados Carmela que ha presentado esta mañana en Madrid, cuenta con su propia línea de ropa Blue Palm, con la que espera avanzar novedades durante este nuevo año.

La presentadora ha alcanzado un gran protagonismo en la televisión con el programa "Supervivientes", con el que ya cumple seis ediciones -esta última todavía está por cerrar la fecha de grabación y emisión-. Un programa que considera como una familia y que para ella es toda una aventura.

"Supervivientes", el formato de su vida

"Es lo que más me divierte. 'Supervivientes' es el formato de mi vida por muchos motivos, no solo profesionales, por la experiencia laboral que me ha dado, sino también en lo personal porque compartes con un equipo que se convierte en tu familia y te da tiempo a conectar contigo misma", ha explicado.

Y aunque la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado la oferta de participar en el "reality show", Álvarez ha asegurado que "sería un perfil muy potente" para el programa.

Además de su faceta como presentadora, periodista y emprendedora, sorprende con sus dotes musicales, ya que a través de las redes sociales -en Instagram tiene más de un millón de seguidores- comparte vídeos de ella cantando y tocando la guitarra.

"Me divierten mucho los retos y hacer cosas nuevas, descubrir y aprender. Intento llenar el día de cosas buenas", ha comentado Álvarez.EFE