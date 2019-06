Cuando la era del "like" y el "follow" impera más que nunca las hermanas pequeñas de las "influencers" se abren hueco en el mundo de la moda, un negocio que ya no solo abarca a una sola persona sino también a grandes familias y gemelas.



Antes de que Instagram se crease fueron muchas las "celebrities" que saltaron a la fama con la ayuda de sus hermanas, puesto que se convertían en un referente cuando contaban con una persona más pequeña a la que enseñar. Es el caso de las gemelas Olsen o de Britney y Jaime Lynn Spears.



Ahora, cuando la redes sociales han pasado a ser un miembro más de la familia, la sombra de la fama de las "influencers" es tan amplia que puede incluso extenderse a sus hermanas.



Valentina Ferragni es un claro ejemplo de esto. La hermana pequeña de la "influencer" italiana con más seguidores en Instagram, Chiara Ferragni, cuenta con más de 2,6 millones de seguidores, una cifra que ha ido adquiriendo a medida que se ha ido introduciendo en el mundo de la moda.



Además de un físico similar, Valentina comparte estilo con su hermana mayor, aunque desde hace unos años ha dejado de ser la acompañante de Chiara en sus viajes para ser protagonista de su propia carrera como "influencer".



El clan Ferragni no solo cuenta con Chiara y Valentina, sino que Francesca Ferragni también acumula un gran número de seguidores en sus redes sociales, aunque ella prefiere seguir ligada a profesión de odontóloga.

El clan de las "little sisters", en pleno auge

Las hermanas Hadid también forman uno de los tándem más cotizados por las marcas y sus rostros invaden multitud de campañas publicitarias. Si el germen mediático de las Kardashian es Kim, el de los Hadid es Gigi, una de las modelos mejor pagadas que cuenta con más de 48 millones de seguidores en Instagram.



Bella Hadid, dos años menor que Gigi, debutó como modelo en 2014 en el desfile de la firma Desigual en Nueva York. Desde entonces, su carrera ha subido como la espuma y, además de ser uno de los rostros más demandados por las revistas, ha desfilado para firmas como Victoria Secret, Dior, Off-White, Versace y Tommy Hilfiger, entre otras muchas.



Su perfil en Instagram, que cuenta con más de 24 millones de seguidores, también es un escaparate donde la modelo refleja su estilo en todas las instantáneas, además de compartir con sus "followers" todos sus proyectos.



Las hermanas Delevingne son otro ejemplo de éxito. Aunque es Cara la más reconocida por sus múltiples trabajos como modelo, actriz y cantante, además de sus icónicas cejas que en su día marcaron un antes y un después en esta tendencia, su hermana mayor, Poppy Delevingne, también ha tenido una carrera exitosa.



Se dio a conocer por ser la musa del diseñador Matthew Williamson, aunque no solo ha trabajado para el. Alberta Ferreti, Burberry, Marc Jacob, Louis Vuitton o Mango son algunas de las firmas para las que la inglesa ha desfilado.

Además, ha protagonizado portadas de revistas como Vogue, Elle, Glamour y Harper's Bazaar y mantiene una estrecha relación de amistad con el fotógrafo Terry Richardson.

El mundo "influencer" da la bienvenida a nuevos rostros

En España también existen diversos casos en los que, no solo es popular un único miembro de la familia, sino varios.



Es el caso de la familia Pombo, un clan donde sobresale María, quien se ha convertido en una de las " influencers " más famosas en España, con 1 millón de seguidores en Instagram. Además, tiene un canal de Youtube donde muestra sus momentos más familiares y cotidianos.



Marta, otra de las hermanas Pombo, ha ido adquiriendo popularidad en las redes sociales a través del perfil de su hermana, con quien ha compartido multitud de viajes e instantáneas. Ahora tiene más de 250 mil seguidores en Instagram y su perfil es digno de una "it girl".

Las hermanas Ordovás son otro claro ejemplo de ello y, aunque Paula Ordovás sea el peso pesado de la familia en cuanto a seguidores se refiere, su hermana, Moyra Tamames, poco a poco se va abriendo hueco en el mundo Instagram, donde ya almacena casi 5.000 seguidores.

La "influencer" Marta Lozano también tiene una versión mini, María Lozano, la hermana pequeña que le acompaña en multitud de viajes y con la que comparte, cada vez, más instantáneas. Actualmente tiene más de 72.000 mil seguidores en Instagram, pero las firmas ya han visto en ella una creadora de contenido "online" en potencia. EFE

