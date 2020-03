Nos enfrentamos al segundo fin de semana en casa y después de teletrabajar, de horas de televisión, de informativos, quizá sea el momento de poner orden en casa, pero no como un fin de semana cualquiera: en profundidad. Ya está aquí el fin de semana en el que hay tiempo de sobra.

Estar en casa permanentemente permite que las costumbres se relajen, pero eso consigue que nuestra mente se encuentre más dispersa y desconcentrada.

Tips básicos

La cama sin hacer, el desayuno aún a media mañana sobre la encimera o los papeles sin archivar, no son una opción de vida, aunque las visitas que vayamos a recibir sean cero.

Con unas claves básicas a tener en cuenta, hasta Marie Kondo, la gurú del orden, se sentiría orgullosa. El orden lleva consigo bienestar psicológico, algo evidente y tan necesario que ahora se nos olvida y que, sin embargo, puede ser fácil de conseguir, haciendo que nuestra casa, donde ahora pasamos tantas horas, nos aporte paz y tranquilidad.

No siempre tenemos tiempo de poner cajones en orden y armarios de ropa y cocina y ahora llegó el momento de ponernos a ello con un poco de energía.

La "coach” del orden, Alicia Iglesias, asegura que no se trata de “tener una casa como las que aparecen en Pinterest, prácticamente perfectas, en las que parece que no vive nadie”, pero sí de aprovechar estos ratos para darnos cuenta de que hay ropa que hace años que no nos ponemos, incluso que ni siquiera encontramos en el armario, y decidir qué es lo que hay que hacer con ella.

Iglesias se ha convertido en una especialista del orden y la limpieza en casa, la base sobre la que ha creado un blog y escrito un libro; “Pon tu vida en orden”.

El método que propone es de 21 días, en el que lo que primero se ordena son los menús mensuales. “Después organizar la despensa, la nevera y el interior de los muebles de la cocina, todo parece más fácil”, indica.

La utilización de aceites naturales o esenciales extraídos de plantas, flores, hierbas o árboles, pueden ayudar a la "relajación" y a "disminuir el estrés", que esta nueva situación pueda provocar.

Para conseguir esa casa en la que todos querríamos estar, Rosa Guerra, jefa de producto de armarios y ordenación decorativa de Leroy Merlin recomienda dejar que la luz natural entre por las ventanas y potenciarla con colores en la ropa de cama, cortinas o textiles del salón y paredes.

"El orden del hogar es imprescindible", y aconseja mantener las estancias despejadas, "ya que el desorden provoca fatiga mental" e influye en nuestras emociones, razones por las que invita a "deshacerse" de lo que ya no se necesita.

De la misma manera que con las prendas de vestir, en la cocina acumulamos exceso de menaje, vajilla y vasos, y ha llegado el momento de preguntarse si son todos necesarios o si es el mejor sitio donde están colocados.

María Luisa Roldán, manager de Curver, aconseja separar los alimentos por clases: conservas, líquidos, legumbres, una manera fácil de encontrarlos. Los más pesados, abajo (botellas y garrafas); los más ligeros y de menor uso, arriba.

Rosa Guerra le otorga a los olores el valor de levantar el buen ánimo y recomienda la salvia, romero y hierbabuena para colocarlas en la cocina; la lavanda en el baño, bambú para el salón o jazmín para la terraza.

La interiorista Laura Garna considera como uno de los factores importantes para mantener un ambiente agradable en el hogar y favorecer el trabajo en casa el olor y, por eso, sugiere utilizar velas, tarjetas perfumadas o ambientadores textiles.