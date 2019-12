Si tan icónicos fueron los jerséis de Navidad que lucía Mark Darcy- con renos y muñecos de nieve- en la película "El Diario de Bridget Jones", las versiones que sacan esta temporada las firmas también están llamadas a convertirse en la prenda ideal para estas fechas.

Árbol en jerséis

La Navidad es la época para decorar y llenar de alegría el hogar con el árbol o lo calcetines, pero también para brillar con el vestuario. Y los jerséis navideños se convierten en la prenda imprescindible para llenar de espíritu en estas fechas tan señaladas.

Como ya es costumbre, la firma que más apuesta por esta prenda es Primark, donde los animales como los renos, pingüinos y búhos se convierten en los protagonistas junto a Papá Noel e incluso a algunos personajes de películas como el Grinch o Darth Vader.

Además, para que ese espíritu navideño sea visible, algunos de los jerséis llevan luces que se pueden encender y que se asemejan a un árbol decorado.

Un clásico

Los jerséis de jacquard son un clásico y el objeto de deseo, cómo no, de la Navidad, característico por su tejido en lana gorda, con motivos geométricos y otras formas de estilo nórdico.

Y para H&M este estampado es el ideal, con un modelo de manga larga rojo y blanco y la frase de "Merry Kissmas", además de otro de estilo menos discreto, en el que fusionan todo tipo de símbolos navideños como palitos de caramelo, copos de nieve, muñecos, campanas y árboles.

En versión infantil, publican un modelo con capucha que asemeja al traje de un ayudante de Papá Noel, además de otro estilo polar de reno.

"The most wonderful time of the year", aparece escrito en una de las prendas navideñas que conforman la nueva campaña de Lefties. Una colección en la que han apostado por los jerséis de todo tipo con estampados diversos y en los que incluso aparecen personajes como Micky Mouse y Minnie.

El "amor" por estos jerséis llega tan lejos que hasta cuenta con su propio Día del Jerséy Navideño Feo (Ugly Christmas Sweater Day), en el que se quiere "lucir con orgullo" esta prenda que tantos detractores cuenta por la extravagancia de sus diseños.

Y entre ellos están los jerséis "siameses" que ayudan a combatir la soledad en estas fechas tan señaladas y que la firma Fannyfunny Tops ha diseñado con una parte en rojo y otra en verde acompañado del estampado de un calcetín de Papá Noel.

Da igual el color o el diseño, los jerséis de Navidad siempre son tendencia, las firmas siempre apuestan por ellos cuando se acercan estas fechas, la clave está en saber combinarlos y en lucirlos con orgullo. EFE