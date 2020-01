Varias firmas españolas están conquistando a estrellas nacionales e internacionales con sus propuestas fuera de lo establecido. Entre ellas está María Símun, marca diseñada por María Urquijo -hija de Enrique Urquijo (Los Secretos)- que viste a artistas de la talla de Rosalía, Aitana o Jess Glynne.

María Urquijo (Madrid, 1994) define María Símun -que está formado por la palabra "sí" y las iniciales de su nombre- como "un proyecto que ayuda a expresarse como persona a través de la ropa, a jugar con los roles, el pensamiento conceptual y la imagen" producto, dice en una entrevista con Efe, de alguien "creativo y libre" que no sigue las normas estipuladas.Un universo que no se puede entender sin la música. Es hija del fallecido cantante y compositor de Los Secretos, Enrique Urquijo, y con Símun han conectado cantantes que apuestan por sus propuestas y que le han permitido darse a conocer y consagrase como una de las creativas del momento. Este jueves presenta su nueva colección "Hombres".

Moda y música

PREGUNTA: ¿Cómo se inició en el mundo de la moda?

RESPUESTA: Realmente siempre me ha gustado mucho desde pequeña todo lo que tiene que ver con la ropa, me encantaban los videoclips y me gustaban los conjuntos que lucían las artistas. Pero plantearme ser diseñadora no lo hice en su momento. Siempre quería trabajar en algo creativo y no sabía en qué, hasta que me enfoqué hacia el mundo de la moda. Cuando tenía 18 años el chico con el que tuve la primera marca me dijo que se me daría muy bien.P: ¿Cómo definiría María Símun?

R: Mi trabajo lo veo bastante cambiante, pero en estos momentos lo definiría como un proyecto que te ayuda a expresarte como persona a través de la ropa, a jugar con los roles y la imagen para que te entiendan un poco mejor. Al final, lo que hago como persona creativa es muy libre y me gusta no tener que seguir ninguna norma estipulada. Cuando eres creativa representas lo que a ti te sale, y yo muestro una propuesta 100 % mía.

P: ¿Y eso de ir en contra de lo estipulado lo veremos en "Hombres", su última colección?R: Yo siempre he hecho ropa de mujer inspirándome en mí misma. Llegué a la conclusión de que los hombres tiene los roles muy marcados y ligados a una vestimenta y es muy difícil que se expresen a través de la ropa. Esta colección más bien es unisex, porque esa es la conclusión a la que he llegado después de darme cuenta de que ellos tienen prendas prohibidas. Y lo que hago es jugar con los roles.

P: Entonces, ¿lo que quieres es enviar un mensaje reivindicativo con tus propuestas?

R: Es una propuesta artística y creo que mi papel es abrir un juego en tu cabeza. Para reivindicar algo tendría que saber más. Esto te ayuda a ver las cosas y analizarlas y utilizar lo que yo te estoy dando como herramienta para estar mejor y para que los demás te entiendan mejor.

P: ¿Es cierto que ve al gobernante norcoreano Kim Jong-un como una inspiración por su forma de vestir?

R: Solo su forma de vestir, le hacen unos trajes a medida increíbles. Lo veo como un icono de estilo. Quien sea que le haga la ropa me encanta. También hay otra gente, como la reina de Inglaterra que lleva cosas guays, ropa a medida y trajes elegantes. No me importaría crearle algo.

P: ¿Hay algún otro artista o persona pública a quien le gustaría vestir?

R: Hay un montón de artistas y cantantes. Mi marca siempre está muy relacionada con el tema musical creo que en general mi vida y mi trabajo siempre van muy ligados a la música y son los dos componentes que forman mi persona, siempre voy a preferir que mi marca vaya un poco unida a los artistas de música.

P: ¿Y cómo es esa relación con la música?

R: Mi vida siempre ha estado ligada a la música, mi padre era cantante y tengo muchos amigos artistas, además de aquellos que se fijan en mi marca. Es una cosa muy orgánica, no es que mi firma esté creada expresamente para artistas, pero a mí me parece que son personas que expresan sus sentimientos a través de la música y eso me inspira mucho y me genera respeto.

P: ¿No te importa que te presenten como "hija de"?

R: Hice todo lo posible para que se me juzgase por mi trabajo y no por mi familia. Para mí es un orgullo, es precioso el hecho de venir de una familia tan creativa y tan sensible, haber tenido un padre que mostraba tanto y tenía unas propuestas tan atrevidas. Me parece maravilloso, lo único que a mí me apetecía que de todas las maneras posibles la gente viera primero mi trabajo y luego ya conocieran mi vida.

P: ¿Cómo ve en un futuro su firma?

R: Me encantaría que fuera un espacio donde pudiera enseñar lo que yo quiero en cada momento, sin tener limitaciones, que mantenga la parte creativa y bonita. EFE