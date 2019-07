Una modelo en el desfile de la presentación de la colección "Arty Globetrotter" de Maya Hansen dentro de la programación OFF de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week que tiene lugar este martes. EFE/JuanJo Martín

Una modelo en el desfile de la presentación de la colección "Arty Globetrotter" de Maya Hansen dentro de la programación OFF de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week que tiene lugar este martes. EFE/JuanJo Martín

Una modelo en el desfile de la presentación de la colección "Arty Globetrotter" de Maya Hansen dentro de la programación OFF de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week que tiene lugar este martes. EFE/JuanJo Martín

La primera jornada de la 70 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se ha inaugurado esta tarde de la mano de Maya Hansen y Martínez, que ha debutado en la pasarela madrileña. Con el palacete de los Duques de Patrana y el espacio B Travel Bran Xperience como sedes de los desfiles.

La sueca Maya Hansen presenta su colección "Arty Globertrotter", en la que vuelve a su prenda fetiche, los corsés, conectando con la esencia y los orígenes de la firma desde un nuevo enfoque, basado en la figura del viajero y en las "distintas técnicas de confección a lo largo del mundo", según ha explicado la diseñadora a EFE.

Un total de dieciocho estilismos en los que la gama cromática varía entre contrastes, y se materializa en distintos tejidos como el látex, la lana, el fieltro o incluso redes de pesca reutilizadas, introduciéndose así en el movimiento "upcycling", caracterizado por aprovechar objetos existentes para la configuración de otros nuevos.

Cada prenda simboliza una cultura diferente, con un maquillaje exclusivo para cada una de las modelos que ha desfilado al ritmo del tema musical "Tom's Diner", interpretados por la vocalista Cintia Lund.

Una colección con explosión de color

"Vernissage", que es "dar lustre" y a la par, acto inaugural, es como Arena Martínez ha querido llamar a la colección con la que se ha estrenado en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, una mirada profunda a la obra de Parpatus donde se han recopilado piezas desde los noventa hasta ahora.

Un homenaje al frescor del lienzo recién pintado, a la explosión de colores con diferentes tonos eléctricos de cúrcumas, rojos escarlata, azules, cianes y negros.

El título de la colección, bajo el lema de la marca "You are the canvas", recoge la aceptación primitiva de "vestir con la frescura del barniz para realzar el cuerpo de la pintura", haciendo paralelismo con la idea de la firma de vestir con la piel del arte el cuerpo de la mujer, ha explicado la diseñadora.

Fieles al espíritu de la marca, estas prendas, que además de estar realizadas por artesanos de la costura madrileños, están creadas para ser vestidas "por mujeres cosmopolitas, atrevidas, seguras de sí mismas y que se sienten diferentes en su forma de vestir", ha concluido.