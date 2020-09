Juanjo Oliva es uno de creadores veteranos del diseño de moda español, ayer cerró la primera jornada de los actos organizados por "Madrid es Moda" con la presentación en la Medialab-Prado de una colección que "construye" el armario femenino con prendas atemporales y "versátiles".

Minutos antes del desfile en el que el diseñador ha presentado doce "looks", ha señalado que esta colección ha significado un retorno "intenso" al trabajo con el que recuperar el "tiempo de parones".

El armario femenino

Piezas fluidas, de corte impecable -santo y seña de la casa- que Oliva (Madrid, 1971) había previsto mostrar durante la semana de la moda de París en el mes de julio, "pero no ha podido ser", aunque no descarta hacer una presentación en la ciudad del Sena más adelante.

Diseños que muestra orgulloso y "satisfecho" con prendas "atemporales" que le sitúan, cada vez más, fuera del concepto de colección establecida para una época del año determinada.

Un objetivo que le lleva a "construir" un armario femenino en el que no existen "compartimentos estancos", cada pieza combina con otras muchas posibilidades "no solo con un 'look' concreto".

"He realizado un estudio 'oversize' (extragrande), de manera que las prendas le queden bien a una persona delgada, ajustadas y cruzadas en la espalda con cinturones-lazada, mientras que otra persona más grande pueda lucirla sin necesidad de ceñirla si no quiere", indica.

Con la intención de abrir el margen de tiempo, un juego de superposiciones permite que los abrigos tengan un tejido más fino, una prenda que se complementa con un chaleco por encima para sortear "el invierno más frío".

Piezas que ganan en "versatilidad", que se colorean con tonos cálidos como el granate, el ocre, pero también el lila, el azul, el lavanda o el negro.

Lanas de aspecto envejecido, camisas de corte masculino de lino y rayas, rasos y organzas lavadas en vestidos y faldas recrean una colección dinámica para cualquier estilo de mujer, de la que también forman parte mullidos jerseys de lana.

Llama la atención la transformación de una bata de ferretero en sobreabrigo,"pero que también puede utilizarse como vestido camisero", apunta el creador.

Oliva señala que le gusta el término que define sus diseños como "moda de autor, y es así, por ello debemos ser autores de nuevas modas", concluye.

El confinamiento además de para crear le ha servido para reflexionar y ahondar en el concepto empresarial. "Para el ritmo de mi marca, Oliva, con un desfile anual es suficiente". Un desfile que complementará con presentaciones puntuales o colaboraciones.

La capital se transforma desde hoy, lunes, y hasta el próximo domingo en un escenario donde la moda es la protagonista, un sector castigado por la covid-19 que intenta levantarse y conseguir presencia para reactivar las ventas a través de diferentes iniciativas que culminarán con cuatro días de desfiles organizados bajo el paraguas de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.EFE