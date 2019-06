El universo de Paloma Wool, la firma que ha cautivado a la cantante Amaia Romero y que se gestó en Barcelona para expandirse por Europa y América de la mano de su diseñadora Paloma Lanna, ha pasado por Madrid con una pop-up store que contiene la esencia de este "proyecto", que "no marca de ropa".

Paloma Lanna (San Sebastián, 1989) define Paloma Wool como un proyecto artístico que gira alrededor de la ropa, "un punto de unión entre artistas de distintas disciplinas: pintores, fotógrafos, escultores, ceramistas", formado por mujeres "y para mujeres", ha explicado la diseñadora a Efe.

"La estética de Paloma Wool es muy homogénea y lineal, todo tiene coherencia entre sí porque sigue un poco mi mirada, busco la belleza y la armonía", algo que se aprecia en sus campañas y en sus proyectos de carácter multidisciplinar.

El éxito de una estética identificable

Sus tejidos principales son la lana, la seda y el lino. "¿Tres colores? El verde, el azul y el blanco", responde la diseñadora y fotógrafa donostiarra.

Un proyecto creado por un grupo de artistas que se nutren entre ellas y que "ponen a la mujer en el eje central": Carlota Guerrero, Tana Latorre, Olga de la Iglesia o Camila Falquez son algunas de ellas.

"Me he rodeado de amigas que me inspiran infinitamente y me encanta cómo crecemos juntas y nos ayudamos las unas de las otras", ha subrayada Lanna.

La firma que enamoró a Amaia Romero

Sobre su unión con Amaia Romero, que ha relatado en una entrevista con Efe que "siempre que puede viste de Paloma Wool", la diseñadora explica que se enamoró de su espontaneidad y talento infinito.

"Amaia se había sentido muy cuartada a la hora de elegir su estética a lo largo de todo Operación Triunfo y le gusta mucho todo nuestro universo", afirma la diseñadora, que adelanta que también ha sido la autora de la portada de su próximo disco.

Solange y Rosalía son otras de las artistas que inspiran a Lana, de hecho esta última subió esta semana una fotografía a su cuenta de Instagram con uno de los conjuntos de la firma: un top asimétrico con mallas de ciclista a juego.

Un recorrido por el cosmos de Paloma Wool

Caminar por la pop-up store es más parecido a visitar una galería de arte que una tienda de ropa. "Queríamos plasmar la esencia del proyecto, exponemos la obra de distintas artistas que han participado a lo largo de estos cinco años", relata Lanna. Videoinstalaciones, fotografía, ilustraciones, y una selecciones objetos que caracterizan a la firma acompañan a los visitantes hasta la tienda al final de la sala, en la que las prendas son colgadas como obras de arte en muebles que simulan "un templo griego" diseñados por jóvenes artistas londinenses, según ha explicado la diseñadora.

De Instagram al resto del mundo

Paloma Wool apuesta por la producción peninsular y se aleja de las clásicas tiendas físicas para centrar sus ventas en su página web y a través de un recorrido internacional. “No quiero tener tienda física porque creo que es algo muy esclavo que te ata a un lugar, me gusta fluir en distintos sitios", relata Lanna.

Tras el éxito en sus primeras paradas en Barcelona y Madrid, visitarán en julio Nueva York, para pasar por París en septiembre, por Berlín en Octubre, un mes después por Londres y finalmente en abril de 2020 por Seúl.

Las redes sociales y en concreto su cuenta de Instagram es una herramienta esencial para Lanna, ya que la propia diseñadora posa con sus prendas, enseña distintas formas de combinarlas y asegura que mantiene "un contacto constante" con sus clientas.

Además, Lana ha plasmado toda la historia de Paloma Wool en tres libros donde narra cómo evoluciona la firma y que describe como "álbumes de fotos", en los que recopila desde colaboraciones con artistas hasta conversaciones de WhatsApp con anécdotas divertidas. EFE

