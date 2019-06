La firma liderada por Alejandro Gómez Palomo entra a formar parte de la familia ACME, suponiendo esta unión "un paso más" en la carrera del diseñador: "considero que como creador español, tener el apoyo de la Asociación Creadores de Moda de España es muy positivo".

Gracias al acuerdo alcanzado en 2014 entre Vogue y ACME, donde se acordó que todos los ganadores del premio Who's on Next entrarían a formar parte de esta organización profesional, el joven diseñador se suma a la lista de galardonados, entre los que se encuentran Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, ManéMané, Moisés Nieto y Leandro Cano.

"Agradezco formar parte de esta plataforma de apoyo a la moda española y sus creadores. Para mí siempre ha sido importante transmitir esa visión española, revisitada con nuevos códigos y fórmulas", explica Spain mediante un comunicado.

Dramatismo, carácter andaluz y una estética urbana y sofisticada, así se define el trabajo de Alejandro G. Palomo, una firma que se fundó en 2015 en la localidad cordobesa de Posadas que, desde sus inicios ha estado situada en el punto de mira de la crítica por su particular y controvertida visión de la moda masculina.

Su primera colección despertó el interés de la firma Opening Ceremony para vender sus creaciones en EEUU, y también de la prestigiosa publicación CR Fashion Book de Carine Roitfeld.

Tras esto, su trabajo fue haciéndose cada vez más conocido entre la prensa y el público hasta convertirse en un fenómeno viral con la aparición de Beyoncé vestida de Palomo Spain para presentar a sus gemelos.

En 2017, el cordobés recibió la invitación del CFDA (Council of Fashion Designers of America) para presentar su colección en la semana de la moda de Nueva York (NYFW: MEN'S), lo que días más tarde haría también en un exclusivo evento en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Palomo es considerado uno de los jóvenes diseñadores españoles con mayor proyección al recibir la invitación del Comité de Talentos del LVMH Fashion Prize para participar en estos prestigiosos premios. El creador inició así una trayectoria ascendente, que le llevó a mostrar por primera vez su trabajo en un desfile en París en el Centro Americano Mona Bismark.

Palomo Spain entra a formar parte de ACME

Tras su éxito llegó la colección " Hotel Palomo ", presentada en el emblemático Hotel Wellington de Madrid, y su participación como juez en el programa de TVE Maestros de la Costura que, después de dos temporadas en antena, le ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la moda nacional.

Su popularidad entre el público español ha ido creciendo en paralelo a la proyección internacional de su trabajo y una prueba clara de ello fue la invitación que recibió de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode el pasado año para presentar su colección otoño/invierno 2018-2019 en la Semana de la Moda de París.

En mayo de ese mismo año el cordobés se alzó con el premio Who's on Next de Vogue España, galardón por le que competía con las firmas españolas Celia Valverde y Outsiders Division. En 2019, Palomo Spain regresó a NYFW: MEN'S para presentar su última colección, titulada 1916, en los emblemáticos estudios Pier59, apareciendo en importantes medios como The New York Times, Vogue USA, Paper Magazine, Dazed, iD y WWD, entre otros.

Y es que sus creaciones, en las que pone de manifiesto el cuidado por el detalle y el gusto por la artesanía, han conquistado a los estilistas de celebrities internacionales como Harry Styles, Rita Ora, Miley Cyrus o Kendall Jenner, y a personalidades del panorama nacional como Rosalía o Paco León. Unos hechos que demuestran que el fenómeno Palomo Spain pisa más fuerte que nunca. EFE