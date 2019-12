Las fiestas se acercan, y con ellas los estilismos propios de la Navidad, donde los brillos son un motivo protagonista, una tendencia de la que, Paula Echevarría se ha declarado “fan”, y que aprovechará a lucir durante estas fiestas.

La actriz, que posee su propio blog de moda, sigue las “tendencias”, así lo ha demostrado durante la durante la despedida de la serie Velvet, celebrada en el Teatro Barceló de Madrid, donde ha lucido un vestido de cintura marcada y corte evasé de la firma Isabel Sanchís.

“Me gusta mucho la Navidad, desde que pongo el árbol hasta que concluye disfruto mucho de estas fechas, además siempre empiezo muy pronto con los preparativos”, dice Paula Echevarría.

“A mi me gusta mucho el ‘brilli brilli’, me encanta el brillo, así que optaré por esta opción incluso aunque me quede en casa”, contaba la actriz sobre su tendencia preferida para estas fechas.

Además, la asturiana ha dejado patente mediante sus complementos su gusto por la tendencia, portando un cinturón de pedrería y joyas de Tous con brillantes en tonalidades verdes y blancas. La intérprete ha lucido también un maquillaje fantasía con motivos navideños: estrellas plateadas y purpurina dorada sobre los lacrimales.

Y es que según ha confesado, la Navidad es de sus épocas favoritas: “me gusta mucho la Navidad, desde que pongo el árbol hasta que concluye disfruto mucho de estas fechas, además siempre empiezo muy pronto con los preparativos”, confesaba entre risas.

Sobre la época navideña, confiesa la actriz que la pasará “en Asturias y muy tranquila, descansando”, tras poner el punto final a la serie Velvet, que concluye tras casi seis años de rodajes.

“El personaje de Ana en Velvet ha sido con el que mayor implicación he tenido a lo largo de mi carrera”, desgranaba sobre su interpretación en la serie de ficción, de la que ha sido protagonista durante dos años junto con el actor Miguel Ángel Silvestre.

Velvet emitirá hoy viernes su último episodio, haciendo, según han revelado, “un guiño a la navidad”, que hará un repaso por la trama sucedida en las “galerías Velvet”, por medio de los personajes que han ido apareciendo durante las temporadas de la serie.

La producción, según asegura, le ha “aportado mucho”, tanto a nivel profesional como personal: “Sin duda, lo mejor que me llevo de Velvet es la gran familia que hemos formado”, explicaba sobre la buena relación entre los actores del reparto durante este tiempo.

Una percepción que también han compartido Marta Hazas, Mónica Cruz, Andrea Duro o Javier Rey, que han desfilado por el photocall del evento para poner el broche final a la serie de Movistar + por todo lo alto. 1011921/EFE