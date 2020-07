Pitti Uomo, una de las ferias de la moda hombre fundamentales del sector, ha optado por presentar un proyecto digital de moda y negocio ante la imposibilidad de celebrar la cita, como es habitual, en el mes de junio.

Florencia se quedará desierta durante la 98 edición de Pitti Uomo; sus calles no destilarán diseño en cada esquina con hombres paseando con sus mejores "outfits". No obstante, la feria no se desvanece, solo se traslada al mundo virtual.

Plataforma de negocio

La feria de la moda masculina italiana se transforma en una "gran revista digital y una plataforma de negocio", ha explicado esta mañana en una rueda de prensa virtual Raffaello Napoleone, CEO de Pitti Uomo.

Pitti Connect es la plataforma interactiva a través de la que alrededor de 400 expositores, empresas y firmas claves de la moda presentarán hasta el próximo 9 de octubre las propuestas de las ferias de verano Pitti Uomo, Bimbo y Filati. Una iniciativa digital que estaba prevista lanzar durante la feria del mes de enero de 2021, pero que se ha visto "acelerada" por la situación actual.

Lapo Cianchi, director de comunicación y eventos especiales de la feria, incide en que en estos momentos "no era posible realizar la feria físicamente", pero asegura que trabajan en realizar una mayor integración entre el modelo presencial y digital para el próximo enero. "Antes era una feria de cuatro días ahora pasa a ser de noventa".

"El sector de la moda en Italia está sufriendo mucho", ha señalado Napoleone, quien tras reseñar la bajada de las exportaciones se ha mostrado, sin embargo, optimista ante los resultados más recientes.

"Pitti Connect es una plataforma comercial que ya está recibiendo sus primeros pedidos. Somos optimistas", añade Napoleone quien advierte que el portal está lleno de contenido, con 'fashion films', entrevistas con los diseñadores y propuestas de las firmas, además de un homenaje a la historia de la feria italiana.

Entre las principales firmas que formarán parte de los expositores vuelven a estar Brunello Cucinelli, Closed, Karl Lagerfeld, Piquadro, Sebago, Altea o Caruso.

Napoleone ha agradecido de manera especial a Dolce&Gabbana su presencia por primera vez en Pitti. La firma rendirá homenaje a los talleres artesanales, la historia, el arte y la elegancia atemporal italiana con un desfile en el que también participará un selecto grupo de artesanos elegidos por la marca en el mes de septiembre.

El 2 y 3 de septiembre se organizarán eventos en torno a la sastrería tradicional, entre ellos visitas a tiendas donde se representa la excelencia y el saber hacer de la tradición florentina más auténtica.

En esta nueva edición, la feria presenta también su formato más sostenible, "El Estilo Sostenible", un movimiento decidido a promover el cambio en el mundo de la moda. Participan trece firmas de Francia, Argentina, Italia o Reino Unido que resaltan la necesidad de unir los principios de "eco-sostenibilidad, ética de producción y compromiso social" con aquellos de cuidado y estilo estéticos.

El azul es el color que han elegido los organizadores para la imagen de Pitti Connect con una fotografía del año 1996 de Wolfgang Tillmans. "Es un color capaz de combinar estilos, unir elegancia, informalidad y experimentación", aseguran los organizadores.

“La elección de 'Out of the Blue' surgió del deseo de imaginar una temporada fresca y abierta sin límites, y una aptitud para intercambios y nuevos contactos estimulantes", señala Angelo Figus, director de arte del proyecto. EFE