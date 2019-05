30 may. 2019

EFE Madrid 30 may. 2019

La unión entre Pull and Bear y el festival de música de Barcelona, Primavera Sound, ha vuelto a producirse gracias al proyecto "In between", donde la firma de ropa proporcionará puntos de recarga para móviles a base de energía solar, áreas de esparcimiento y una instalación interactiva para que los usuarios puedan reciclar todo el plástico PET procedente de las botellas de agua.

Tres días donde la música no será la única protagonista, la moda y la sostenibilidad también tendrán cabida, puesto que, una vez terminado el festival, la marca trasladará todo el plástico recogido a una planta de tratamiento que lo transformará en fibra con la que confeccionar prendas de poliéster reciclado.

Posteriormente a este proceso, Pull and Bear lanzará prendas y accesorios para incorporar a próximas colecciones " Primavera Sound Pull&Bear ", por lo que los asistentes, gracias a su gesto pro-reciclaje, colaborarán en dichas colecciones.

Una línea compuesta por una selección de accesorios unisex inspirados en el "streetwear" internacional y en la cultura urbana: mochilas, riñoneras, gorros, llaveros o calcetines, en los que se introducen tejidos reflectantes, "tie dye" y elementos como bolsillos, cremalleras y cierres de seguridad.

El sello Join Life estará presente en gran parte de la colección, apoyando la elección de materias primas y procesos sostenibles de producción.

La edición más sostenible del Primavera Sound

Además, la firma del Grupo Inditex contará con una "pop-up store" en la que los asistentes al festival podrán encontrar la colección creada exclusivamente para "Primavera Sound Pull&Bear", así como las editoriales inspiradas en el "lifestyle" de los embajadores de Pull and Bear, Finn Wolfhard y Sadie Sink.

Las prendas no solo se podrán adquirir en este espacio, sino que estrán disponibles durante el mes de mayo en tiendas físicas seleccionadas a nivel mundial y en pullandbear.com.

En el mismo espacio se pondrá a disposición un punto de depósito de ropa para aquellos que quieran darle una segunda vida a su ropa usada. Todo lo recogido será donado a Cáritas para financiar sus proyectos sociales y dará trabajo a colectivos en riesgo de exclusión social.

La infraestructura del festival también se modificará, puesto que el hormigón será sustituido por un espacio verde que será utilizado como zona de descanso entre conciertos, así como punto de encuentro en el que la vegetación y los árboles serán los principales protagonistas.

Ha sido esta edición del festival la elegida por el Primavera Sound para unirse al reto de acciones vinculadas al compromiso medioambiental a través de la sustitución de los vasos de plástico por vasos retornables de pilopropileno, una iniciativa conjunta con Pull and Bear y Heineken.

Y es que Pull and Bear y Primavera Sound apuestan en esta edición 2019 por maximizar recursos en pro de la sostenibilidad y, de esta manera, invitar a los asistentes a convertirse en agentes de cambio a favor de la protección del planeta.

Un proyecto que llega para dar respuesta a una generación con un espíritu inclusive y ecléctico, que abraza diferentes estilos musicales y una filosofía de tolerancia, tanto con los demás, como con el entorno que les rodea. EFE