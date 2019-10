En pocos lugares se ve tanto glamour como en los pasillos de Las Encinas y es que, las estudiantes de este prestigioso instituto demuestran que no solo son un icono estilístico dentro de la pantalla, sino también fuera.

El hecho de que actualmente las actrices de Élite sean de las más demandadas no solo tiene que ver con el papel que desempeñan en la serie, sino que la tendencia que marcan cada vez que salen a la calle es, ya parte, de su éxito mundial.

Que todo lo que tocan las chicas de Élite se convierte en oro es una realidad, puesto que el contar con un ejército de millones de fans a sus espaldas supone una responsabilidad para ellas, siendo sus “outfits” y su conexión con la moda dos de los factores que más revuelo causa en redes sociales.

La cantante y actriz mejicana, Danna Paola, se declara una “fiel seguidora de la moda”, ya que sigue las tendencias “muy de cerca”, aunque, reconoce que “siempre” intenta darle un “toque personal” a todo lo que se pone.

Y si algo no puede faltar en el armario de Lucrecia Montesinos son vestidos, tacones, complementos llamativos y bolsos, prendas que no solo enamoran al personaje ficticio sino que la propia Danna Paola se declara “super fan” de este estilo.

“En mi armario nunca pueden faltar vaqueros, jerséis y chaquetas, pero sin duda, los tacones son para mí una apuesta segura para cualquier ocasión”, reconoce la mejicana en una entrevista con EFE.

Como amante de la moda, Paola sabe que no solo de prendas se nutre un look, sino que los complementos también son un factor determinante, por lo que la actriz lo tiene claro: “los accesorios hacen todo, las diademas , por ejemplo, son mis 'must' del momento”.

Perfiles y estilos muy diferentes, las claves de las "chicas Élite"

Con un estilo totalmente distinto al de Danna Paola, Minna Al Hammid, la actriz que da vida a Nadia Shanaa en la serie, tiene claro que para ella “no es necesario sufrir para presumir”. Y es que la actriz reconoce ser una persona “muy básica” a la hora de vestir, siendo el negro y el gris sus “colores preferidos” y los “jeans” y las zapatillas las prendas que nunca faltan en su armario.

Por su parte, el estilo “cañero” de Ester Expósito poco tiene que ver con el de Carla Rosón, el personaje al que interpreta en la serie de Netflix, ya que para la madrileña, las faldas y vestidos mini, las chaquetas de cuero y los tops cortos son sus “indispensables”. Prendas que poco tienen que ver con el estilo “formal” de la marquesa Rosón,quien apuesta mayormente por vestidos, camisas y "blazers" siempre que aparece en escena.

Si hay alguien que ha dado de que hablar en la segunda temporada de Élite es la actriz Georgina Amorós, conocida en la serie como Cayetana Grajera, puesto que su papel es muy determinante en la trama de la segunda temporada. Un personaje cuyo estilo es más desenfadado que el de sus compañeras de pupitre, aunque es mucha la conexión que hay con los gustos de la actriz en su día a día, puesto que para la catalana las camisas blancas y las botas son “las prendas que nunca pueden faltar en el armario”.

Perfiles muy distintos, tanto delante como detrás de los focos, pero todos ellos con algo en común: “vivir un sueño donde la admiración, el respeto y el amor son los componentes básicos para una relación más allá de la ficción”. EFE