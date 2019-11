Rosalía vuelve a confiar en Palomo Spain para su estilismo en su videoclip, "A Palé", en el que la artista, a lo Frida Khalo, aparece con un dos piezas compuesto por pantalón pétalo y chaqueta "cropped" con mangas abullonadas y hermosa lazada roza de inspiración goyesca.

Vestida con esta creación transparente y adornada con filas de flecos, Rosalía, icono del estilo ráchet se muestra mucho más cruda y agresiva en este nuevo lanzamiento que en sus anteriores trabajos mientras rapea con prótesis dental dorada y una ceja continua al estilo de Frida Khalo.

Para el videoclip de "A Palé" ha contado con la ayuda de la estilista Samantha Burkhart, que también ha asesorado a Lady Gaga.

El calzado deportivo es su mejor alidado para bailar y en esta ocasión apuesta por una botas de montaña blancas con plataforma, un modelo que está en la línea de las deportivas "chuncky".

La unión entre el diseñador de Córdoba y la cantante viene de lejos. Se conocieron de forma fortuita en París antes del estreno de su segundo álbum, "El mal querer" (2018), y desde entonces los imaginarios de ambos se han unido en diversas ocasiones para generar estilismos únicos para cada momento.

La cantante catalana también ha confió en Palomo Spain para otros proyectos, entre ellos muchos de los "look" de sus conciertos en los que ha brillando con volantes y flecos. "Su música me ayuda a crear, me inspira, valoro mucho su trabajo y por eso me ha hecho tanta ilusión crear estos piezas para su nuevo proyecto", explicó a Efe el modisto, quien para este trabajo ha utilizado como referencia piezas de su última colección, Pomeii SS20.

La nueva imagen de Rosalía es potente, más con la melena suelta con ondas, labios rojos y mejillas coloreadas con un rubor frambuesa.

El universo estético de Rosalía merece capítulo a parte. Suele apostar por manicuras atrevidas decoradas con esmaltes, piedras y motivos que varia en función de su estilismo, en esta ocasión las luce doradas largas y afiladas. Las manos de la artistas adquieren mayor dramatismos con cuatros anillos de oro muy barrocos.

También llama la atención en su nueva imagen la prótesis dental dorada.

