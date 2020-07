Con el objetivo de facilitar el consumo consciente y dar un espacio a las marcas que se esfuerzan por ofrecer productos sostenibles ha nacido The WUM (The Wake Up Movement) una plataforma on line de moda, cosmética y hogar que agrupa a empresas con principios éticos y sostenibles.

Estilo de vida

“El modelo de consumo está cambiando. En The WUM queremos ofrecer productos que se ajusten a un estilo de vida moderno siendo coherentes con nuestros principios”, asegura Juanjo Mestre, cofundador de esta plataforma.

Junto a Mestre forma parte de este proyecto Jacobo Umbert, jóvenes que comparten la filosofía de que “no somos verdaderamente materialistas, si lo fuéramos le daríamos el valor que auténticamente tiene lo material, en lugar de consumir bajo el axioma ‘usar y tirar’”.

Con esta iniciativa, el objetivo es hacer accesibles marcas y los productos pequeños y nuevos sin potencia comercial como para hacer campañas grandes.

Comprar menos, pero mejor

“A veces los productos sostenibles son un poquito más caros porque nos hemos acostumbrado a pagar un precio por debajo del real. Debemos educarnos para ser conscientes de que cuando compramos un producto muy barato hay un coste que están pagando otros: el productor, los trabajadores, el medioambiente", ha señalado Mestre.

"Creemos firmemente en el lema ‘comprar menos, pero comprar mejor’”, defienden los emprendedores.

La educación y el precio, es importante saber valorar cuánto vale cada producto.

Desde esta plataforma se pretende potenciar los pequeños negocios locales. Además, con cada compra realizada, los usuarios pueden apoyar directamente "proyectos dedicados a la conservación de la naturaleza y a la defensa de derechos humanos”, comenta Mestre. EFE