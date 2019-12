La cantante y compositora Taylor Swift cumple 30 años en lo más alto de su carrera, cerrando así una década marcada por los triunfos, que la han consagrado como una de las artistas más importantes del pop, y convertida en una voz contra el acoso sexual y a favor de los derechos LGTBI y de las mujeres.

Swift (Pennsylvania, 1989) es sinónimo de éxito, y prueba de ello es que es una de las artistas que más discos ha vendido en la historia de la música en apenas 15 años de trayectoria y la celebridad mejor pagada del mundo, ingresando en el último año 185 millones de dólares, según la revista Forbes.

Más de 200 premios

A estos logros hay que sumarle más de 200 premios y sus pinitos en el mundo del cine con cintas como "Historias de San Valentín" o "The Giver", junto a Meryl Streep y Jeff Bridges.

Su influencia va mucho más allá: su estilo y personalidad inigualable la han convertido en un icono con más de 123 millones de seguidores en Instagram que siguen los pasos de la artista.El camino hasta el triunfo que ostenta hoy en día no ha sido corto. Sus inicios están en el country, un género que le permitió darse a conocer y con el que consiguió el premio Grammy a mejor álbum del año, en 2009, por su disco "Fearless" , además de otros éxitos por sencillos como "Love story" o "You belong with me".Pero encasillada como la "princesa del country", Swift decidió pasarse al pop. Y tras experimentar con él en algunas de las canciones de su cuarto disco "Red", dio el salto definitivo en 2014 con "1989", que la consagró finalmente como una estrella del pop.

Gracias a este último trabajo, redondeó el año alzándose nuevamente con el premio de mejor disco del año en los Grammy, siendo la única mujer hasta el momento en ostentar dos galardones en esta apreciada categoría.

Su carrera tampoco ha estado exenta de polémicas, como su enemistad con Katy Perry- recientemente han hecho las paces- y sus desencuentros con Kanye West y Kim Kardashian. Esto y otros choques provocaron que la artista diera un giro de 360 grados y lanzase un nuevo disco e imagen radical en "Reputation".

Un álbum "oscuro", de inspiración electrónica y con el que parecía transmitir con cada una de sus canciones la difícil situación que vivía su reputación por aquel entonces.

La política también su interés

Criticada en varias ocasiones por no posicionarse públicamente sobre la política de su país, sorprendió a sus fans pidiendo el apoyo para el candidato demócrata de su estado de Tennessee en las pasadas elecciones con un mensaje que compartió a través de sus redes sociales.

"Creo en la lucha por los derechos LGTBI, y cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevaleciente", escribió la joven cantante.

Otra de las facetas en las que está involucrada es en la lucha contra el acoso sexual, implicándose junto a otras famosas en la iniciativa de Time's Up, tras ser víctima de un manoseo en 2013 por parte del locutor David Mueller.

Su caso junto al de muchas otras mujeres se llevó a la portada de Time y fue escogido como personaje del año.

Sonada también se ha hecho en lo últimos años sus críticas hacia los medios que por su inminente cumpleaños le preguntan sobre sus planes futuros para ser madre, ante lo que respondió que "las mujeres somos más que incubadoras de bebés" y que seguramente a los hombres no les hacen la misma pregunta.

El 2019 ha sido el año de Swift. Según ha destacado ella misma, ha encontrado la verdadera felicidad y una de las razones fue no estar obsesionada con su cuerpo, que muchas veces en las redes sociales y en determinados medios ha sido carne de cañón.

A ello hay que sumarle otras novedades como su último disco de estudio "Lover", una oda al amor de verdad con baladas de pop festivalero.

Y en los pasados American Music Awards se llevó seis premios por este último trabajo, entre ellos el de artista de la década y rompiendo el récord de Michael Jackson como la persona más premiada en estos galardones.

Taylor Swift cierra así una década llena de éxitos y da la bienvenida a una etapa que estará marcada de proyectos como el estreno de la película "Cats"- por la que ha recibido una nominación a los Globos de Oro a mejor canción- y el de su documental "Taylor Swift: Miss Americana" que abrirá el festival Sundance 2020.EFE