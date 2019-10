Trabajo, deporte y emociones son capaces de conectar en una línea invisible que nos permite desarrollar con mayor eficacia nuestro talento y gestionar nuestras emociones, algo que tarde o temprano todo el mundo persigue.

Cómo sacar lo mejor de ti mismo

Los beneficios de practicar deporte y un análisis profundo de cómo sacar lo mejor de uno mismo es lo que llevó a Joseba del Carmen de desactivador de explosivos a "coach " de deportistas de élite como Jon Rahm, ganador del a Ryder Cup de Golf.

"El deporte es un entrenamiento de tu propia vida. Una actividad en la que se prueba y se vuelve a probar, porque también se falla... Pero se vuelve a intentar, una y otra vez", dice en una entrevista a Efe el autor de "El éxito es un juego".

"El deporte es un juego, una diversión y es así como nos debemos enfrentar a las situaciones en la vida", añade Del Carmen, quien considera que el deporte nos entrena para la vida, sin embargo, "parece que en la vida no podemos fallar".

"¿Cuántos tiros e intentos se fallan en una cancha de baloncesto o en un campo de fútbol?; millones, y en la vida debemos acostumbrarnos a que suceda lo mismo", asegura este coach, quien considera que el deporte es el eje sobre el que se basa el equilibrio tanto en la familia como en el trabajo.

Del Carmen fue jugador de baloncesto profesional, gestionó una empresa familiar y, tras una crisis empresarial, el destino laboral le llevó a trabajar como artificiero para luego dedicarse al golf profesional.

Cuando crees que los demás son los responsables de tu infelicidad en lugar de preguntarte si eres tú y tus decisiones las que no te hacen feliz es el momento de reflexionar", dice Del Carmen.

"Yo he sido el ejemplo de que lo que propongo en el libro funciona. Llegué a un punto en el que no me soportaba y me retiré al monte. Cuando crees que los demás son los responsables de tu infelicidad en lugar de preguntarte si eres tú y tus decisiones las que no te hacen feliz es el momento de reflexionar", explica.

Sé responsable de tí mismo

En ese momento se dio cuenta de que quería ser responsable de sí mismo. "¿Qué podía pasar? Lo empecé a intentar con pequeñas cosas y empezó a cambiar todo. Empecé por mi mismo a reinventarme", señala el deportista.

A su juicio, la búsqueda del equilibrio interior es tan natural como el propio crecimiento físico. "Estamos en constante evolución, adaptándonos al medio para seguir mejorando".

Considera que la vida de cualquiera puede ser tan estresante como la de un deportista de élite. "El hecho de no estar en competición no significa que no haya ese nivel de autoexigencia; el miedo y el estrés se pueden tener jugando el máster de Augusta o preparando una reunión con el jefe".

"Las emociones no se pueden controlar porque salen de lo más profundo de nosotros mismos. Les atribuimos connotaciones positivas y negativas y, en función de esa clasificación, algunas las queremos desechar", argumenta Del Carmen.