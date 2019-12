La Navidad ya está aquí y las celebridades han sacado a relucir sus árboles, belenes y toda la decoración que adornan sus hogares. Desde Elsa Pataky y hasta la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, han inaugurado el tiempo de festividades compartiendo sus imágenes más navideñas.

Ya está aquí la navidad

Una de las que tenía muchas ganas en decorar fue Paula Echevarría, que ya a finales de noviembre publicó una imagen con su árbol decorado de luces, bolas y lazos con espíritu navideño.

"Sí, ya está aquí... Por qué me gustará tanto la navidad?", escribió la actriz acompañando a la instantánea.

Siempre fiel a estas fechas, Elsa Pataky ha cumplido un año más decorando el árbol con sus hijos India, Sasha y Tristan. Eso sí, todos ellos conjuntados con unos pijamas a cuadros típicos de las navidades

Y es que además, para la actriz y su familia estas serán unas festividades muy especiales, ya que estrenan nueva casa: una mansión en Byron Bay.

Menos discreta ha sido la decoración de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llenando el interior de la Casa Blanca con árboles de Navidad de todos los tamaños y con multitud de luces.

Entre otros de los adornos están unas estrellas blancas colgadas del techo y dos réplicas de la Casa Blanca en miniatura, una de ellas como si fuera un calendario de adviento con sorpresas en el interior.

Por su parte, la princesa Marie Chantal aparece en una imagen subida a una silla mientras decora un impresionante árbol con piñas y motivos rojos, dorados y envuelto en luces.

"Nuestra casa está finalmente preparada para las navidades", escribió la influencer italiana Chiara Ferragni en su Instagram donde acompañó a una serie de imágenes en las que todos y cada uno de los rincones de su hogar están llenos de luces y guirnaldas.

Los niños decorando

La presentadora Pilar Rubio también ha querido hacer partícipe de la decoración a sus hijos. Inmortalizando una imagen junto a ellos frente al árbol con accesorios totalmente en rojo y algunos detalles en blanco.

Extravagante, luminoso y lleno de accesorios, así es el árbol de la celebrity Khloe Kardashian, que ha decorado además con plumas de colores y que se aleja de la tradición.

La actriz Patricia Montero inaugura la Navidad a través de una imagen con su pequeña cogiendo un calendario de adviento y de fondo con figuras y estampados de estas fechas.

La reina por excelencia de las navidades tiene un nombre y apellido, Mariah Carey, por su inigualable canción "All I Want For Christmas Is You", convertida en todo un himno.

Y ¿cómo ha inaugurado la Navidad en casa? Con un vídeo junto a sus pequeños enfundados en pijamas rojos con estampados de copos y, cómo no, con el árbol detrás.

Otra de las artistas que no se ha podido resistir en adelantarse a la decoración, ha sido Raquel del Rosario que compartió la imagen de sus dos pequeños frente al árbol, mientras que uno de ellos sujeta al muñeco de nieve Olaf de la película "Frozen".

Helen Lindes ha sido una de las pocas que ha apostado por un árbol más moderno, con un abeto con las ramas en blanco y junto a bolas en plata y dorado.

Pero la modelo española no ha sido la única. La influencer Dulceida ha puesto el árbol también con la presencia del blanco, pero en este caso por la nieve que tiene, decorado con bolas doradas. Un abeto que combina con el estilo cálido y tonos crudos con los que está decorada su casa.EFE