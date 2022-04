La combinación de inmunoterapia más quimioterapia previa a la cirugía mejora la supervivencia libre de eventos en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas resecable, según un estudio en el que ha participado el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).

El estudio, que publica la revista The New England Journal of Medicine, ha demostrado que el tratamiento neoadyuvante con nivolumab más quimioterapia administrada antes de la cirugía en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) resecable mejora también la respuesta patológica completa a largo plazo, especialmente en los pacientes con peor pronóstico.