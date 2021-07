Más de un tercio de los jóvenes pasan la covid-19 sin manifestar síntomas, sin embargo, la ciencia aún no sabe si este tipo de infección puede comportar secuelas. Asintomáticos o no, hay que evitar el contagio al máximo pues esta sigue siendo una infección peligrosa que es mejor no sufrir.

Aunque "nos parece que llevamos toda la vida" con el SARS-CoV-2, "en realidad llevamos muy poco tiempo luchando" contra él y aún se "desconoce casi todo", recuerda a Efe la viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Sonia Zúñiga.