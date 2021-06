Los triglicéridos pueden ser factor de riesgo cardiovascular tan relevante como el colesterol alto, según un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) publicado hoy en The Journal of American College of Cardiology (JACC).

La investigación demostró, por primera vez, que en individuos con riesgo cardiovascular bajo a moderado, la hipertrigliceridemia (exceso de triglicéridos en la sangre) se asoció con aterosclerosis (acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias en las arterias) subclínica e inflamación vascular, incluso en personas con niveles normales de LDL-C o colesterol ‘bueno’.