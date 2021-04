Un equipo de investigadores españoles ha descubierto qué tipo de mutaciones adquiridas en las células sanguíneas son las responsables de acelerar la progresión de la insuficiencia cardíaca que sufren millones de personas.

El trabajo, cuyas conclusiones se publican hoy en The Journal of the American College of Cardiology (JACC), ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de científicos y médicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y de los hospitales Virgen de Arrixaca de Murcia y Germans Trias i Pujol de Badalona.