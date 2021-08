Una investigación ha demostrado a través del desgaste dental que los niños y jóvenes neandertales y de los primeros Homo sapiens participaban en las actividades comunitarias y usaban sus dientes para sujetar materiales para manipularlos, además de para masticar.

Las investigadoras de la Universidad de Cantabria (UC), Almudena Estalrrich y Ana Marín-Arroyo, han llevado a cabo este descubrimiento en el marco de su investigación "Evidence of habitual behavior from non-alimentary dental wear on deciduous teeth from the Middle and Upper Paleolithic Cantabrian region, Northern Spain".