Una investigación internacional dirigida por el Instituto de Astrofísica de Canarias ha mostrado la existencia de compuestos sólidos de azufre acumulados en un chorro de gas eyectado desde el corazón de la Nebulosa de Orión, lo que podría estar relacionado con un proceso de formación de exoplanetas.

En el estudio se han utilizado tres de los telescopios ópticos más importantes del mundo: el Very Large Telescope (VLT), el Gran Telescopio de Canarias (GTC o Grantecan) y el Telescopio Espacial Hubble (HST), informa este jueves en un comunicado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que indica que los resultados se publican en la revista científica "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".