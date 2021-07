Imagen de máxima resolución de Centaurus A obtenida con el Telescopio Event Horizon sobre una imagen compuesta en color de toda la galaxia. EFE/Radboud University; ESO/WFI; MPIfR/ESO/APEX/A. Weiss et al.; NASA/CXC/CfA/R. Kraft et al.; EHT/M. Janssen et al.