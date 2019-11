La comunidad investigadora lleva una década estudiando la microbiota intestinal, un conjunto de millones de microorganismos que, en su mayoría, nos acompañan durante toda la vida; "yo soy yo con mis microbios", afirma el científico Andrés Moya, para quien definir qué es una "microbiota sana" todavía es un reto.

Este catedrático de Genética de la Universidad de Valencia e investigador de la Fundación Fisabio explica en una entrevista con Efe que el estudio de la microbiota humana es fundamental en la comprensión del desarrollo del sistema inmune, la prevención de enfermedades infecciosas o el adecuado funcionamiento del cerebro.

Y es que ya se han identificado 105 patologías agrupadas en 28 grandes tipos de enfermedades que están vinculadas con alteraciones en la microbiota intestinal -la diabetes o la obesidad-, la microbiota oral, de la piel, tracto urinario o vagina, resume este investigador, también adscrito al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp).

Pero no solo. Ya hay estudios que identifican microbiota intestinal con alzhéimer o trastorno del espectro autista: la conexión de la microbiota con el cerebro es "un campo impresionante", según Moya, quien apunta que se ha visto que ciertos metabolitos -moléculas- producidos por bacterias pueden desde el torrente sanguíneo llegar al cerebro y producir cambios estructurales.

El cuerpo humano está "invadido" por un gran número de microorganismos que, conjuntamente, conforman la microbiota; el más rico en composición de especies es el intestinal, pero en todo el cuerpo estos organismos juegan un papel fundamental para la salud.

Solo el intestino, se estima, alberga cien billones de microorganismos, principalmente bacterias de más de mil especies.

¿Una microbiota sana?

Microbiota no es lo mismo que microbioma. Moya argumenta que la primera está formada por el conjunto de microorganismos con los que convivimos permanentemente y los que nos visitan de manera puntual, mientras que el microbioma se refiere solo a los que están siempre.

Como la intestinal es la más rica y compleja es la más estudiada y, aunque se han dado importantes pasos, aún no se comprende bien, por ejemplo, qué tipo de factores genéticos hacen que una persona sea más susceptible a albergar unas bacterias y no otras, y no se ha conseguido establecer qué es una microbiota sana.

"Actualmente sigue siendo un reto el poder definir en qué consiste un microbioma/microbiota sana, saber cuáles de esos millones de microorganismos son beneficiosos", afirma Moya, quien recuerda que, si bien hay muchos que son comunes, cada individuo tiene los suyos propios, una especie de "DNI de microorganismos".

Este investigador, que recientemente ha sido distinguido por la Universidad de Alcalá y la Fundación Lilly como Maestro de la VIII Lección Magistral Andrés Laguna en 2019, subraya que uno de los objetivos ahora de muchos laboratorios es lograr desarrollar un test capaz de analizar la microbiota a través de un análisis de heces.

Este es el caso de su laboratorio en la Universidad de Valencia; "el concepto ya lo hemos desarrollado y está publicado", según Moya, que junto a su equipo trabaja ahora en conseguir llevarlo a la práctica clínica. Aún queda, admite este científico, porque, entre otras cosas, hay que seguir investigando qué tipo de microorganismos se pueden alterar y cuáles no con una enfermedad determinada.

También falta por comprender si en los niños, los adultos de edad media y los mayores los cambios en la microbiota responden igual, o por qué en una persona obesa sus microbios intestinales son distintos.

Por eso, insiste, un primer paso es definir lo que es una microbiota sana: tenemos un conocimiento cada vez más profundo del conjunto de microorganismos que contribuyen de manera saludable a la microbiota intestinal. Completar este catálogo es fundamental para tener un "punto de referencia" que sirva para luego comprender y saber buscar lo que aparece alterado cuando surge una enfermedad.

El estudio de la microbiota es "el último convidado" de la investigación biomédica. No es la única causa detrás de una enfermedad, pero sí un aspecto a tener cada vez más en cuenta, una cuestión que además puede ayudar a profundizar en la medicina personalizada, señala.

Se trata de un campo de investigación que vive ahora un momento de explosión y ya hay muchas certezas. Por ejemplo, una alimentación saludable, alejada de los ultraprocesados, es fundamental para, entre otras cosas, favorecer el equilibrio de la microbiota.

Si bien queda mucho por comprender, el momento -dice- es apasionante y España no puede quedarse atrás, por eso es necesaria la financiación, para competir con otros equipos. EFE

