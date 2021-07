La presencia de gas fosfina en la atmósfera de Venus no habla de la biología en este planeta, según un equipo de la Universidad estadounidense de Cornell que señala que los rastros de este gas lo que sugieren es una "actividad volcánica explosiva".

Los resultados de esta investigación se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y sus responsables sostienen que el vulcanismo es el medio por el que la fosfina llega a la atmósfera superior de Venus.