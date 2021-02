Con frecuencia, enfermedad vascular y demencia coinciden en las etapas más avanzadas de ambas patologías, pero la base de esta asociación no se había estudiado a fondo. Ahora, un estudio de científicos españoles ha demostrado que ya a mediana edad, muchos años antes de que surjan los síntomas clínicos de un problema cardiovascular, el poder cognitivo empieza a alterarse. El hallazgo es importante porque abre la posibilidad de intervenir sobre un trastorno modificable, como la enfermedad cardiovascular, para prevenir la evolución de una patología que no tiene tratamiento, como la demencia, algo que se puede hacer desde varios ámbitos, explica a Efe Valentín Fuster, uno de los autores principales del trabajo y director del Centro Nacional español de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) donde se ha llevado a cabo este estudio, que hoy publica el Journal of the American College of Cardiology (JACC).

La primera de estas esferas, precisa, es la libertad individual porque "desde hace tiempo sabemos que se puede actuar sobre los siete factores de riesgo que dan lugar al infarto de miocardio y al cerebral: la obesidad y la presión arterial alta, la diabetes y el colesterol y el tabaco, una dieta alterada y la falta de ejercicio. Controlarlos depende de nosotros. Es una decisión individual".