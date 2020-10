El investigador Luis Enjuanes ha dicho que "epidemias van a seguir surgiendo constantemente, eso es algo que podemos asegurar completamente", por eso España tiene que trabajar por tener listas fábricas de vacunas, de respiradores o mascarillas.

"Debemos prepararnos no solo para la emergencia de una posible guerra, que esperamos que no venga nunca, sino para las emergencias sanitarias que, seguro, seguro, seguro nos van a llegar", ha señalado este científico del Centro Nacional Biotecnología en un encuentro virtual organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En España hay "muy buenos" investigadores, en universidades, centros públicos y privados pero los problemas vienen en la segunda fase, cuando ya existe la prueba de que la vacuna funciona en modelos experimentales y hay que empezar el proceso de desarrollo.

Por eso, ha añadido, hay que modernizar algunas fábricas de vacunas, que las hay "muy buenas" para hacer vacunas veterinarias, y adaptarlas a otras producciones: hay que tener todas estas instalaciones listas porque las epidemias van a seguir surgiendo.

"Es muy importante tener la sanidad preparada, la producción de medicamentos, de respiradores o mascarillas, de artículos de primera necesidad que son muy obvios y que tenemos que prepararlos en España", ha afirmado Enjuanes, uno de los investigadores españoles que está inmiscuido en el estudio de una vacuna contra la COVID.

Prioridad: atender a la población mundial

Bajo el título "El cómo y por qué de las vacunas", este científico ha participado en un encuentro virtual junto a Margarita del Val, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Carmen Fernández, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, y Txetxu Ausín, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.

Enjuanes se ha referido a la efectividad de la vacuna y ha relatado que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no es tener por el momento una vacuna de las que se llaman completas.

Por ahora esta es la prioridad porque hay que atender a la población mundial: vale más una vacuna rápida que no sea perfecta -que no induzca inmunidad esterilizante- pero que evite el colapso hospitalario o cosas que no son reversibles, como la muerte.

Esto, ha advertido por su parte Fernández, no quiere decir que no sea segura.

En cuanto a si una persona que haya pasado la infección debería vacunarse, Del Val ha contestado que si la vacuna supera a la inmunidad natural, sí.

"Si tenemos una vacuna que es mejor que la inmunidad natural y que, por ejemplo, que evita que la persona contagie el virus si vuelve a exponerse al él, sí merecería la pena para esa persona, para sus contactos y para la sociedad en general", ha subrayado.

Sobre si los casos conocidos de reinfección en el mundo pueden ser por una cepa distinta del SARS-CoV-2, Enjuanes lo cree muy improbable: es mucho más frecuente y más en coronavirus que se queden reservorios del virus en zonas menos accesibles a la corriente sanguínea encargada de distribuir los anticuerpos por todas partes (y por eso pueda existir un rebrote). EFE