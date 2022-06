Un estudio alerta de la vulnerabilidad de las áreas costeras ante la emergencia climática actual por el aumento del nivel del mar, que afectará a las características medias del oleaje, sobre todo en determinadas regiones como las costas del sudoeste, el este de las cuencas oceánicas y en las áreas polares, lo que podría afectar a procesos costeros a largo plazo.

El trabajo, que lleva por título "Dissemination for Transitional Wave Climate Regions on Continental and Polar Coasts in a Warming World", ha sido publicado en la revista "Nature Climate Change".