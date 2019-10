Una nueva imagen de SPHERE/VLT de Hygía, que podría ser el planeta enano más pequeño del Sistema Solar hasta la fecha. Como objeto del cinturón principal de asteroides, Higía satisface de inmediato tres de los cuatro requisitos para ser clasificado como un planeta enano: orbita alrededor del Sol, no es una luna y, a diferencia de un planeta, no ha despejado los alrededores de su órbita. El requisito final es que tenga la suficiente masa como para tener su propia gravedad, generando así una forma más o menos esférica. Crédito: ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)