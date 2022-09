El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, durante la apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España, este lunes. EFE/Cabalar

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet (i), el consejero delegado, Francisco Botas (c), el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices (2d) y el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet (d), durante la apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España. EFE/Cabalar

Apertura de la exposición inmersiva sobre inteligencia artificial 'AI: More than Human' que se puede ver por primera vez en España. EFE/Cabalar

La exposición 'IA: More than human' ha abierto este lunes en A Coruña, en su única presencia prevista para España, para mostrar una experiencia inmersiva e interactiva sobre los secretos de la inteligencia artificial.

'AI: More than human' está organizada en cuatro secciones: 'The Dream of AI', la historia de las distintas civilizaciones y su relación con la creación de vida artificial; 'Mind Machines', un recorrido histórico desde las primeras máquinas calculadoras hasta la actualidad; 'Data Worlds', en la que se planteará la vertiente ética de la aplicación de la IA; y 'Endless Evolution', una sección que explora el campo de la vida artificial (A-life) y cómo aplicarla a la evolución humana.