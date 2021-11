Las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos han concluido que es prioritario el programa de telescopios extremadamente grandes, entre los que se encuentra el Telescopio de Treinta Metros (TMT), que podría tener su ubicación tanto en Hawai como en la isla canaria de La Palma.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que ha informado de que las Academias Nacionales de Ciencias estadounidenses presentaron ayer su informe "Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s", que identifica prioridades de investigación y hace recomendaciones sobre futuras inversiones en materia científica para los próximos 10 años.