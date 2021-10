Los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica de origen genético tienen peor evolución que el resto, según el estudio más grande realizado hasta la fecha en pacientes con esta patología.

En la investigación, que ha sido coordinada por Pablo García-Pavía, jefe de grupo del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y director de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, han participado una veintena de hospitales españoles, y se ha publicado en el Journal of the American College of Cardiology.