El complejo de Mycobacterium tuberculosis (MTBC) comprende un grupo de bacterias patógenas que provocan la enfermedad de la tuberculosis en humanos y otros mamíferos y tiene alrededor de 4.000 genes. Ahora, un equipo científico ha constatado que al menos la mitad de estos genes presentan mutaciones.

Esto surge como respuesta a los cambios en la presión de selección que ejerce el hospedador durante la infección o a los antibióticos, según los investigadores españoles, que han utilizado para su trabajo un nuevo método. Los resultados y su descripción se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).