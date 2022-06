Un análisis genético de descendientes de personas centenarias revela una huella genética específica que puede explicar que sean menos frágiles que descendientes de personas no centenarias de la misma edad, según ha publicado la revista "The Journals of Gerontology".

El catedrático de Fisiología de la Universitat de València (UV), investigador de CIBERFES e investigador principal del Grupo de Investigación en Envejecimiento y Ejercicio Físico de INCLIVA, José Viña, ha destacado que las personas centenarias "exhiben una longevidad extrema y compresión de la morbilidad, muestran una firma genética única y su descendencia parece heredar la compresión de la morbilidad, medida por tasas más bajas de patologías relacionadas con la edad".