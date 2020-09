Los bebés y los niños usan ambos hemisferios del cerebro para entender el lenguaje, específicamente para procesar las frases habladas, a diferencia de los adultos, que concentran esta tarea en el lado izquierdo, según una investigación realizada por neurocientíficos del Centro Médico de la Universidad de Georgetown y difundida este lunes.

El estudio, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que en casi todos los adultos, el procesamiento de oraciones es posible solamente en el hemisferio izquierdo, según la investigación, basada en escaneos cerebrales y hallazgos clínicos de pérdida del lenguaje en pacientes que sufrieron un derrame cerebral en ese hemisferio.

Los investigadores analizaron a profundidad imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI).

Mientras, en los niños es poco probable que el daño en cualquiera de los hemisferios afecte al lenguaje, ya que muchos pueden recuperarse incluso si el lado izquierdo resulta muy dañado, lo que para los investigadores sugiere que esta capacidad se distribuye entre ambos hemisferios en una etapa muy temprana.

“El uso de ambos hemisferios proporciona un mecanismo de compensación después de una lesión neural. Por ejemplo, si el hemisferio izquierdo es dañado por un derrame perinatal -que ocurre justo después del nacimiento-, un niño aprenderá el lenguaje usando el hemisferio derecho”, explicó una profesora de neurología de Georgetown, Elissa Newport.

La investigadora agregó que el estudio demuestra cómo es posible que “un niño que nace con parálisis cerebral que daña solo un hemisferio, puede desarrollar las capacidades cognitivas en el otro hemisferio”.

“Esta es una buena noticia para los niños pequeños que experimentan una lesión neural”, agregó Newport, directora del Centro de Plasticidad y Recuperación Cerebral, una institución formada por la Universidad de Georgetown y la Red de Rehabilitación MedStar.

Patrones de actividad en cada hemisferio

Para el estudio se seleccionaron 39 niños sanos de entre 4 y 13 años, así como 14 adultos de 18 a 29 años, a los cuales se les dio una tarea de comprensión de oraciones “bien estudiadas”.

Posteriormente, se analizaron los patrones de activación en cada hemisferio según las imágenes de la resonancia magnética funcional y las compararon de acuerdo con cuatro grupos de edades: 4-6; 7-9; 10-13 y 18-29.

Según la publicación, los investigadores hallaron que, a nivel de grupo, los niños pequeños muestran una activación del lenguaje con la izquierda, aunque una proporción de los niños más pequeños también mostraron una activación en áreas correspondientes al hemisferio derecho.

En los adultos, destaca la publicación, el hemisferio derecho se activa en tareas como el procesamiento de las emociones expresadas con la voz, al tiempo que en los niños pequeños las áreas de ambos hemisferios se dedican, cada una, a comprender el significado de las frases y a reconocer el efecto emocional.

Los investigadores están concentrados ahora en examinar la activación del lenguaje en adolescentes y adultos jóvenes que hayan sufrido un derrame cerebral importante en el hemisferio izquierdo al nacer, concluye el artículo. EFE