Imagen cedida por la revista Plos One que muestra el hallazgo de los huesos in situ: A. Segmento de esqueleto axial: costillas y vértebras expuestas en el centro de la estructura. B. Coxal derecho; conservado casi completo por un trozo de pared de barro colapsado. C. Cuatro falanges proximales del pedal derecho que se encuentran directamente debajo del coxal derecho. EFE